Nuovo catalogo Holz Technic: edilizia in legno e fai da te non sono mai stati così facili

Nuovo capitolo per il mondo delle rivendite di materiale edile, ferramenta, gardening, fai da te: è infatti disponibile il nuovo catalogo Holz Technic.

Holz Technic è il marchio di Rothoblaas che propone prodotti per le piccole e medie strutture in legno al canale della distribuzione, pensato su misura per rendere semplice il lavoro dei rivenditori e le esperienze dei loro clienti.

Oltre al nuovo catalogo, Holz Technic ha rinnovato tutta la strategia di packaging e di sistema espositivo per rendere più chiaro e accattivante ogni prodotto del marchio e far sì che sugli scaffali di ogni rivendita spicchi la soluzione migliore per appassionati e professionisti: dai fissaggi all’impermeabilizzazione, passando per attrezzatura, soundproofing e soluzioni per la sicurezza di cantieri e lavoratori.

Il nuovo catalogo è un vero e proprio concentrato di questi prodotti indispensabili per la costruzione: più essenziale, leggibile e snello, disponibile in sette versioni monolingua in italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, portoghese e russo, con una leggibilità migliorata grazie all’indice grafico.

Non solo legno: la nuova gamma strizza l’occhio anche alla costruzione tradizionale e alle coperture in lamiere. Tanti gli argomenti inseriti, di facile comprensione, a colpo d’occhio: dai sistemi costruttivi a quelli espositivi, infografiche e spunti per rendere semplice la comprensione e l’utilizzo dei prodotti, per una consultazione rapida per rivenditori e clienti, che lascia spazio alle soluzioni pratiche, spostando la tecnica online.

La parte tecnica di approfondimento è infatti integrata sul nuovo sito web Holz Technic per una ricerca ancora più facile.

E per dare ancor più visibilità ai rivenditori partner, aiutando allo stesso tempo i clienti nella ricerca delle rivendite più vicine, è disponibile online una nuova mappatura, mentre social network e comunicazioni del brand saranno rivolte a rendere sempre più facile la scelta delle soluzioni migliori per ogni costruttore, professionista o hobbista.

Clicca qui per maggiori informazioni: www.holztechnic.com