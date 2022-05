Wienerberger a Klimahouse: l’innovazione in laterizio per un’edilizia sostenibile

Wienerberger Italia partecipa a Klimahouse 2022. Oltre alle soluzioni innovative

per edifici energeticamente efficienti e sismicamente sicuri, lo stand di quest’anno darà spazio anche alla tematica della sostenibilità ambientale.

Per vivere bene, non ci si deve concentrare esclusivamente sulla qualità dell’involucro edilizio, ma bisogna porre sempre maggiore attenzione anche all’impronta ambientale che le scelte progettuali avranno su tutto il ciclo di vita utile dell’edificio.

Per questo motivo, Wienerberger presenta a Bolzano il proprio Sustainability Report, un documento dettagliato e trasparente, atto ad elencare le azioni concrete che sia il

Gruppo che la filiale italiana stanno portando avanti in ambito ESG.

Presso lo stand B10/24, Wienerberger mostrerà le proprie soluzioni in laterizio lungo un percorso sostenibile che parte dalle materie prime utilizzate per realizzare i propri prodotti, fino alle soluzioni innovative per involucri efficienti, dall’elevata durabilità.

Tra i prodotti e sistemi in mostra ci sono:

– il sistema completo Porotherm: grazie all’unione del sistema rettificato Porotherm BIO Plan e alla nuova tavella coibentata Porotherm Therma T è possibile realizzare edifici massivi energeticamente efficienti, senza l’utilizzo di isolanti aggiuntivi alla muratura.

– accessori: la gamma Porotherm è sempre più completa grazie ai suoi accessori e ai pezz speciali che rappresentano dei validi alleati, sia in fase di progettazione che in fase di cantiere, per ottimizzare le operazioni di posa

– Porotherm Bio Modo Sonico: innovativa soluzione in laterizio per isolamento acustico

Ultimo ma non meno importante, verrà raccontata la conformità ai CAM dei laterizi prodotti da Wienerberger in Italia, grazie all’etichetta ambientale di tipo III (EPD). Lo staff tecnico di Wienerberger è presente per fornire approfondimenti tecnici e consulenze su misura, con l’obiettivo di dare informazioni chiare sui valori aggiunti del costruire in laterizio.