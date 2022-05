Rivendite Canton Ticino: Somazzi, sull’onda dell’effetto facciate

Risponde Ruben Somazzi, direttore di Somazzi Dario

DOMANDA. COM’È ANDATO IL MERCATO DELL’EDILIZIA IN CANTON TICINO NEL 2021 E QUALI PROSPETTIVE PREVEDETE PER IL PROSSIMO FUTURO?

RISPOSTA. Il mercato è stato molto vivace. In termini di volume, al netto degli aumenti, sono state raggiunte cifre record per la nostra realtà. Considerando anche le difficoltà nel reperire le materie prime, quanto fatto è da considerarsi incredibile. Il mercato interno con qualche correzione sembra continuare la sua corsa, ma quello che stupisce maggiormente è la domanda dall’estero.

D. AVETE RISCONTRATO DIFFICOLTÀ NEL REPERIMENTO DELLE MATERIE PRIME? QUALI SONO I MATERIALI PIÙ DIFFICILI DA REPERIRE E COME STATE PROVVEDENDO?

R. L’approvvigionamento è stato complicato a partire dalla fine del 2020, ma soprattutto nei primi mesi del 2021, quando ancora non si capiva cosa stava succedendo. Successivamente, grazie a un eccellente lavoro interno, siamo riusciti a mediare a questa situazione. Va anche detto che i clienti sono stati ricettivi nel capire e accettare la situazione e hanno modificato le loro abitudini di conseguenza. In seguito alla prima fase di aumenti e relativa scarsità di prodotti a base legno ed Eps, a cascata abbiamo riscontrato lo stesso andamento anche per tutti gli altri prodotti edili. Questa situazione sembra perdurare anche quest’anno e per tanto un’attenta pianificazione degli acquisti rimane necessaria.

D. AVETE AVUTO DIFFICOLTÀ SULLE TEMPISTICHE DI CONSEGNA? COM’È LA SITUAZIONE?

R. Tempistiche di consegna dilatate sono diventate la normalità. Per garantire il servizio alla clientela abbiamo deciso di immagazzinare più materiale assumendocene i rischi, soprattutto legati all’oscillazione dei prezzi. Altri fornitori invece hanno adottato una strategia a contingente, che si traduce in una quantità mensile massima fornibile in base ai volumi degli anni precedenti. La migliore pianificazione e la trasparenza adottata nei confronti della clientela, oltre allo stoccaggio maggiore, a oggi si è rivelata una scelta vincente.

D. E SUL FRONTE DEL RINCARO DEI PREZZI, A CHE PUNTO SIAMO E COME VI SIETE ORGANIZZATI?

R. La trasparenza intrattenuta nei confronti della clientela è stata la chiave del successo, soprattutto durante la prima fase. Tutti i settori hanno conosciuto dei rincari e delle difficoltà d’approvvigionamento ma fortunatamente non è più una novità.

D. IL PROLUNGARSI DELLA PANDEMIA HA INFLUITO SULLA VOSTRA ATTIVITÀ?

R. La pandemia ha influito e continua a influire sotto molteplici aspetti, in questa fase si ripercuote maggiormente su aspetti legati alla sfera privata dei collaboratori.

D. IN TERMINI DI FATTURATO COME AVETE CHIUSO IL 2021?

R. In crescita rispetto agli anni precedenti.

D. COME STANNO ANDANDO I PRIMI MESI DEL 2022?

R. A partire dall’ultimo trimestre del 2021 abbiamo cominciato ad affrontare una nuova sfida, che consiste nella fornitura di materiale in Italia, dove la reperibilità sembra ancora più complicata che in Svizzera. Grazie alla nostra capacità di assorbire nuove commesse abbiamo aumentato la produzione soprattutto nel mondo delle facciate grazie al nostro sistema Edinthon Multitherm.

D. SONO INTERVENUTE NOVITÀ A LIVELLO AZIENDALE?

R. Le maggiori novità riguardano il personale, siamo alla continua ricerca di personale per poter gestire l’ulteriore incremento di lavoro e ordini. Inoltre, quando è stato necessario, abbiamo predisposto lo smart working con buoni successi.

D. COME VANNO LE RELAZIONI COMMERCIALI CON L’ITALIA?

R. Molto bene, abbiamo scoperto che può essere non solo un’area dove acquistare materiale, bensì anche luogo di fornitura.

D. QUALI SONO I SETTORI MERCEOLOGICI CHE VI STANNO DANDO MAGGIORE SODDISFAZIONE? CI SONO SETTORI IN CALO?

R. Il settore maggiormente in fermento è quello delle facciate, indubbiamente anche per quanto sta succedendo nel mercato italiano. Il rivestimento a cappotto è molto richiesto e di conseguenza tutti i prodotti collegati, dagli isolanti ai sistemi di fissaggio passando per la pittura. Grazie al nostro sito produttivo, Edinthon di Taverne (Ticino) unico in cantone, riusciamo a contribuire alle richieste di materiali del Nord Italia per questo settore.

D. COME SI COMPONE LA VOSTRA CLIENTELA?

R. È ampia e variegata. Spazia dai professionisti ai privati ed è situata in tutto il cantone, mentre altri provengono dal nord delle Alpi e dall’Italia.

D. TRA I SERVIZI PRE E/O POST VENDITA, QUALI SONO QUELLI PIÙ GRADITI DAI VOSTRI CLIENTI?

R. I servizi pre vendita sono indispensabili. È fondamentale essere tecnici nel conoscere la materia e fornire consulenze e soluzioni a ogni richiesta. La formazione del personale è molto importante e, a partire da dicembre scorso, abbiamo inserito una figura che si occupa di questo aspetto.

D. AVETE IN PROGRAMMA NUOVI PROGETTI E INVESTIMENTI?

R. Il nostro piano di crescita include nuovi progetti per il medio termine, ma non possiamo ancora anticipare nulla.

Ragione sociale completa: SOMAZZI DARIO MATERIALI DA COSTRUZIONE SA

Anno di fondazione: 1982

Sede legale: Via Maito 20 – 6804 Bironico

Sito internet: www.somazzi.ch

Email: info@somazzi.ch

Numero punti vendita: 3

Indirizzi punti vendita: Via Maito 20 – 6804 Bironico (Lugano); Via Stazione 15 – 6532 Castione (Bellinzona); Via al Fiume 7 – 6807 Taverne (Lugano)

Numero showroom: 2

Magazzino: 5.500 mq coperti; 7.000 mq scoperti

Titolare: Famiglia Somazzi

Altre aziende di proprietà: Edinthon SA (www.edinthon.ch); Lab finiture d’interni SAGL (www.lab-finiture.ch)