Red Dot Award Product Design per DuoXpand di fischer

Fischer Group ha vinto l’ambito Red Dot Award Product Design 2022 per il suo versatile sistema di fissaggio DuoXpand. La giuria composta da 50 esperti ha apprezzato sia il design rosso e grigio, esteticamente gradevole, sia dalla sua versatile funzionalità. Il Red Dot Award si unisce a una serie di premi che fischer ha già vinto per la gamma di prodotti DuoLine.

Il Red Dot Design Award è uno dei più grandi concorsi di design del mondo. La giuria seleziona ogni anno i migliori design all’insegna del motto «alla ricerca del buon design». Red Dot GmbH ospita tre concorsi ogni anno. Oltre al Product Design, c’è anche un premio per Brands & Communication Design e Design Concept. I criteri di valutazione includono estetica, funzionalità e qualità innovativa. Il fissaggio DuoXpand di fischer ha ottenuto punti su tutta la linea con la giuria.

Il segno distintivo di fischer DuoXpand è la sua ingegnosa combinazione di materiali e design, che si riflette nei suoi colori rosso e grigio, nonché nelle sue varie applicazioni. Le diverse profondità di ancoraggio garantiscono impieghi sicuri e flessibili in materiali da costruzione solidi e perforati. In quanto tale, l’innovativo fissaggio del telaio offre una presa salda su qualsiasi supporto.

L’installazione di DuoXpand è molto semplice e la vite di sicurezza premontata si adatta perfettamente alla spina, consentendo di risparmiare tempo durante l’installazione. La speciale geometria della lamella si espande delicatamente nel materiale. Il design intelligente garantisce una distribuzione uniforme del carico nei materiali da costruzione solidi. Nel mattone forato le lamelle si espandono lungo il filetto di pietra e formano un sottosquadro nelle cavità. Grazie alla sua delicata trasmissione della forza anche nei materiali da costruzione porosi, si evitano le fratture e gli ancoraggi possono essere posizionati vicino ai bordi senza problemi. Realizzato in nylon di alta qualità, il corpo principale grigio offre una presa forte mentre il componente in materiale rosso garantisce flessibilità ed espansione ottimale. La Valutazione Tecnica Europea (Eta) per usi multipli e sistemi non strutturali ne certifica la tenuta sicura in tutte le classi di materiali da costruzione.

DuoXpand è disponibile con una vite a testa svasata e un bordo del tassello conico, varianti particolarmente adatte per il fissaggio di costruzioni in legno. Le versioni aggiuntive DuoXpand Fus, con viti esagonali e rondelle stampate, consentono anche una vasta gamma di applicazioni di costruzione in metallo, durante le quali l’ampio bordo del tassello evita la corrosione da contatto tra l’apparecchio e la vite per un fissaggio permanentemente sicuro. La rispettiva versione con testa svasata o vite esagonale può essere utilizzata per realizzare sottostrutture di facciate, soffitti e tetti in legno e metallo. La vasta gamma di applicazioni del fissaggio del telaio comprende anche finestre, cancelli e porte, armadi, pensili da cucina, travetti, travi, mobili TV, rivestimenti di pareti, staffe metalliche e molto altro.

Fischer DuoLine pluripremiato

fischer DuoXpand si unisce alla famiglia di prodotti fischer DuoLine, con la quale il Gruppo fischer ha vinto l’oro nella categoria Product Design durante il German Brand Award 2021. La DuoLine è attualmente composta da cinque plug, tra cui DuoXpand, che si distinguono tutti per i loro colori rosso e grigio. L’intelligente DuoPower si autoattiva a seconda del substrato espandendosi o piegandosi. L’ancora a ginocchiera DuoTec è la prima scelta per il fissaggio a bordo di materiali. DuoBlade è lo specialista degli ancoraggi in cartongesso e DuoSeal combina due processi in uno durante l’installazione: fissaggio e sigillatura, il che lo rende ideale per l’uso in aree umide.