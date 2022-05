L’industria dei laterizi ritorna al Klimahouse

Il Raggruppamento Laterizi di Confindustria Ceramica è presente al Klimahouse di Bolzano (18-21 maggio 2022) con uno stand istituzionale (Padiglione CD, C19/42).

Presso lo stand è possibile approfondire i temi della campagna sul superbonus 110%: costituita da dieci post, con altrettanti edifici in muratura di laterizio, differenti per tipologie costruttive, mostra esempi reali di interventi agevolabili. “Sali di classe energetica con il laterizio” e “Con il laterizio la tua casa a prova di sisma” sono i claim principali della campagna.

Una seconda campagna di comunicazione, avviata alla fine dello scorso anno e che durerà fino all’estate 2022, è invece focalizzata sul tetto in laterizio italiano, icona di bellezza ed estetica nel mondo, simbolo di durevolezza e di versatilità. La campagna utilizza due video realizzati dal drone in volo sui tetti delle città di Venezia e Verona e da bellissime fotografie di dettaglio di altri tetti italiani.

In fiera, è inoltre in distribuzione l’ultimo numero della rivista “Costruire in Laterizio” – CiL188 di aprile 2022 dedicato al tema della “Rigenerazione urbana”, percorso necessario a cui mirare nell’ottica di offrire nuove opportunità a città e sistemi insediativi al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Inoltre giovedì 19 maggio, alle ore 11.45, presso il Padiglione settore A della fiera, è in programma lo Stage Klimahouse Academy, in cui viene presentato il progetto europeo Life Superhero. Il progetto promuove una soluzione innovativa per coperture basate sulle innovative tegole Herotiles, per il raffrescamento passivo di edifici e città. Il focus dell’incontro verte sui temi del comfort degli ambienti interni e sull’adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici dei centri urbani.

La Piazza del Laterizio a Klimahouse 2022 vede anche la presenza di alcune aziende associate a Confindustria Ceramica: Fbm Fornaci Briziarelli Marsciano (Padiglione CD, D22/50), Fornaci Laterizi Danesi (Padiglione CD, C19/04), Industrie Cotto Possagno e Vardanega (Padiglione CD, D26/06), Terreal Italia (Padiglione AB, B09/32), Wienerberger (Padiglione AB, B10/24).