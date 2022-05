Configuratore Cerca Facile Eclisse: tutte le risposte a portata di clic

Con centinaia di prodotti diversi a catalogo, ogni rivendita ha bisogno di strumenti in grado di facilitare gli ordini e i flussi di lavoro, all’insegna di una maggiore velocità, efficienza e semplicità di gestione. Tre ingredienti fondamentali nella ricetta di un’attività moderna e al passo con i tempi, come dimostra l’esperienza di Cristiano Pennacchio, addetto alla vendita da Ipf Zanier, distributore di materiali edili con showroom a Roma, che ha deciso di utilizzare il configuratore online Cerca Facile Eclisse a supporto del proprio lavoro.

«Con questo strumento a disposizione mi è cambiato il mondo. Ne apprezzo la comodità, il fatto che mi fa risparmiare tempo dandomi immediatamente tutte le informazioni di cui ho bisogno», spiega Pennacchio. «All’interno di un unico contenitore posso avere accesso alle schede tecniche, ai tempi di consegna, senza bisogno di consultare altri documenti. È un ottimo supporto al mio lavoro».

Messo a punto dall’azienda di Pieve di Soligo (Treviso) specializzata in controtelai per le porte a scomparsa e i telai per porte a battente filomuro, il configuratore Cerca Facile Eclisse rappresenta una sorta di assistente di vendita, con tutte le risposte a portata di clic.

Anche senza conoscere i prodotti nel dettaglio, inserendo la luce di passaggio oppure le misure di massimo ingombro, il configuratore è in grado di mostrare tutte le soluzioni disponibili. Per ogni modello è possibile scaricare la scheda tecnica e conoscere tutti gli accessori, le porte, gli stipiti, i coprifili e le tipologie di chiusure di cui può essere dotato.

«Sicuramente Cerca Facile Eclisse aiuta a non sbagliare. Per esempio, posso formulare offerte e risparmiare tempo, senza doverle ricontrollare per la validazione», aggiunge il venditore di Ipf Zanier. «Inoltre, è un comodo strumento nella creazione di ordini complessi, perché permette di aggiungere i pannelli porta e qualsiasi accessorio compatibile per ogni modello di controtelaio, in modo rapido e senza errori».

Il configuratore Cerca Facile Eclisse prevede un’area dedicata al rivenditore, accessibile mediante username e password. Al suo interno è possibile caricare direttamente nel carrello i prodotti, selezionandoli per codici o nome, velocizzando la fase di creazione e invio degli ordini. Ogni rivenditore può realizzare direttamente i preventivi, stilare gli ordini e inviarli direttamente all’azienda, oppure creare preventivi personalizzati, stamparli e inviarli al proprio cliente.

«È uno strumento funzionale alla vendita, ma anche alla progettazione. Personalmente lo uso soprattutto a livello di creazione preventivi per coloro che hanno bisogno di soluzioni alternative e complementari», continua Pennacchio. «E siccome sono un po’ narcisista, mi piace anche guardare e tenere sotto controllo le statistiche che mi riguardano, come l’andamento nel tempo e la composizione di prodotti ordinati».

Oltre a essere un canale privilegiato per trasmettere informazioni, novità e promozioni, infatti, l’area riservata include anche una sezione dedicata alle statistiche di ciascun cliente, che permette di monitorare gli ultimi ordini, la composizione dell’ordinato in macro-famiglie e capire l’andamento rispetto agli anni precedenti.