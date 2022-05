Chiusure Hörmann ad elevata efficienza energetica a Klimahouse

A Klimahouse 2022 (18-21 maggio), Hörmann espone alcune soluzioni di porte da garage e porte d’ingresso ad alte prestazioni, in termini di isolamento termico e risparmio energetico (stand C21-12).

Tra i altri prodotti spicca il portone sezionale LPU 67 Thermo. Realizzato in acciaio coibentato a doppia parete, presenta elementi a taglio termico con uno spessore di 67 mm e una doppia guarnizione sia per i singoli elementi sia a pavimento. LPU 67 Thermo ha un valore di trasmittanza termica pari a 0,92 W/m²K (per una dimensione di 5000×3000 mm) e garantisce quindi un potenziamento dei valori di coibentazione fino al 50% in più rispetto ai tradizionali modelli da 42 mm.

Per implementare ulteriormente l’efficienza energetica è inoltre possibile applicare, su richiesta, la guarnizione perimetrale ThermoFrame, grazie alla quale il telaio portone viene separato termicamente dalla muratura consentendo così un miglioramento dell’isolamento termico dell’intero portone.

Disponibile in svariate misure (fino a un massimo di 5000 mm in larghezza e 3000 mm in altezza), LPU 67 Thermo è idoneo ad ogni tipologia di garage e vanta, oltre a un’ottima coibentazione, anche un’elevata sicurezza: oltre al dispositivo antisollevamento, che blocca automaticamente il portone e lo protegge da eventuali tentativi di effrazione, questo modello è dotato, di serie, di equipaggiamento di protezione antieffrazione RC 2, certificato secondo la normativa DN/TS 18194. Un portone con RC 2 standard è in grado di resistere, in caso di effrazione con utensili come cacciaviti, pinza e cunei, per un tempo utile a far desistere ogni ladro.

Il livello di sicurezza può essere ulteriormente aumentato grazie alla possibilità di motorizzazione con abbinamento al sistema BiSecur che regola la trasmissione del segnale tra telecomando e motorizzazione grazie alla codifica AES 128, standard riconosciuto e utilizzato a livello internazionale, e impiegato, per esempio, per l’online banking. Tramite BiSecur, il portone LPU 67 Thermo può essere controllato e comandato ovunque da remoto, utilizzando la nuova APP BiSecur per smartphone e tablet.

LPU 67 Thermo si distingue anche per l’estetica: proposto con greca M e L, è disponibile nelle finiture Silkgrain e Decograin e in 16 pregiati colori preferenziali (e, a richiesta, in tutte le tonalità della gamma RAL). Questa chiusura può inoltre essere caratterizzata da eleganti finestrature o porta laterale abbinata.

Come tutte le chiusure dell’azienda, anche il modello LPU 67 Thermo presenta poi la collaudata protezione salva dita, predisposta sia all’interno che all’esterno e persino sulle cerniere, in grado di escludere ogni pericolo di schiacciamento delle falangi tra gli elementi del portone.

La porta da garage LPU 67 Thermo Hörmann risponde perfettamente ai requisiti della normativa UNI EN 13241-1.