Boero a Klimahouse con il sistema isolante a secco Isolareflex

Boero partecipa all’edizione 2022 di Klimahouse (18-21 maggio) con Isolareflex, l’innovativo sistema d’isolamento termico, interamente a secco, con caratterizzazione antisismica (Stand A05/18). Lo stand di 80 mq si trova all’interno dell’area Anit ed è interamente realizzato con materiali di recupero che vedranno ulteriori impieghi anche in seguito all’evento.

Grazie alla capacità isolante dell’aria e all’ottimo potere riflettente dell’alluminio, Isolareflex offre elevate prestazioni già con una stratigrafia compatta di soli 9,6 centimetri. L’effetto barriera generato assicura un’ottima protezione termica, sia nella stagione estiva sia in quella invernale, oltre a offrire un importante contributo per l’isolamento acustico e assicurando un generale miglioramento del comfort abitativo.

Boero è inoltre presente sul palco dell’Innovation Forum, dove giovedì 19 maggio alle ore 15.00 partecipa al talk dal titolo “Boero & Overall – Sistema Isolareflex: l’innovativo sistema isolante a secco per facciata con caratterizzazione antisismica”, in collaborazione con l’azienda Overall, fornitore di Isolareflex. Inoltre, prende parte al Klimahouse Prize 2022 per la categoria “Innovation”.