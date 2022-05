Andrea Castrignano è il nuovo testimonial BigMat

Andrea Castrignano, esperto di interior design e volto del programma televisivo Cambio Casa, Cambio Vita!, sarà il nuovo volto del Gruppo BigMat e del marchio HABIMAT in Italia per i prossimi due anni.

BigMat, con i suoi prodotti e i suoi servizi, sarà presente all’interno di cinque puntate di Cambio Casa, Cambio Vita! WEB sui canali social di Castrignano e sul blog a partire da fine giugno 2022.

Prossimamente verrà avviata anche una campagna di comunicazione con Andrea Castrignano, che si declinerà online, offline (riviste e affissioni) e radio, nonché nei punti vendita BigMat e in molte altre attività.

«Con Andrea Castrignano vogliamo comunicare i valori di BigMat e HABIMAT: prossimità, servizio, affidabilità, ampia gamma di soluzioni e vogliamo posizionare i nostri negozi e showroom come punti di riferimento dove trovare consulenza, ampia gamma di prodotti e soluzioni tecniche per ogni progetto di ristrutturazione», spiega Matteo Camillini, direttore di BigMat Italia e International.

La ristrutturazione del bagno, la scelta e posa di pavimenti e rivestimenti ma anche come isolare le terrazze o come correggere l’isolamento acustico negli interni con il cartongesso. Nei cinque episodi Andrea Castrignano, con la consulenza tecnica di BigMat e HABIMAT, proporrà le migliori soluzioni e prodotti per risolvere alcune delle problematiche di ristrutturazione.

«La ristrutturazione è un tema primario poiché la casa sta diventando sempre più centrale nella vita delle persone. Castrignano è un professionista e un influencer del settore della ristrutturazione e dell’interior design autorevole e professionale, oltre che un interior designer con il quale, partendo dai privati e dai committenti che investono in ristrutturazione, possiamo approcciare anche i target professionali come le imprese e gli artigiani che realizzano i cantieri ma anche gli architetti e i designer che progettano gli interventi», continua Camillini.

«Essere stato scelto come testimonial del Gruppo BigMat mi ha confermato, ancora una volta, quanto sia importante amare il proprio lavoro e collaborare solo con aziende di cui si condividono la filosofia e i valori», afferma Andrea Castrignano. «Per costruire rapporti che siano di successo e duraturi è fondamentale possedere una visione comune e, fin dal primo approccio, mi sono reso conto che per me e il Gruppo BigMat era così. La sartorialità è da sempre al centro del mio lavoro, e io mi sento un po’ sarto e un po’ psicologo. Nelle mie ristrutturazioni ogni dettaglio è studiato, pensato e ragionato, non lascio mai nulla al caso. La nostra partnership è vincente perché combiniamo e fondiamo i nostri diversi know-how nella convinzione comune che “I progetti migliori hanno bisogno di solide fondamenta, un dettaglio dopo l’altro”».