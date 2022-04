Wingum Plus H2O Rapid, l’impermeabilizzante liquido che asciuga solo dopo 4 ore

I professionisti dell’impermeabilizzazione hanno bisogno di contare su soluzioni sicure e performanti, durature e che facciamo risparmiare tempo. Per questo i laboratori di Ricerca e Sviluppo di Winkler presentano Wingum Plus H2O Rapid, l’evoluzione del sistema liquido elastomerico Wingum Plus H2O.

Disponibile anche nella variante Reflex, Wingum Plus H2O Rapid non pone limiti alle dimensioni della copertura da impermeabilizzare e, su superfici ridotte, consente di aprire e chiudere il cantiere addirittura in giornata. Wingum Plus H2O Rapid, infatti, asciuga perfettamente solo dopo 4 ore, a una temperatura di 20 grandi.

Il prodotto è fuori pioggia e idoneo alla sovra applicazione già dopo 4 ore dalla prima mano (7 ore con temperature rigide). La sua particolare formulazione, permette una elevata flessibilità, stabile anche a basse temperature senza che la stessa venga intaccata nel tempo, mentre la sua temperatura d’esercizio va dai -30 ai +80 gradi centigradi. Il prodotto, già dopo 48 ore, è resistente a una normale calpestabilità.

Wingum Plus H2O Rapid è perfettamente idoneo alla posa anche su superfici piane soggette a ristagno d’acqua. Offre inoltre una eccezionale resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV e garantisce un impatto ambientale praticamente nullo. Disponibile nelle colorazioni bianco, bianco riflettente, grigio, rosso e verde.