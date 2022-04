Successo a Villa Quaranta per il convegno YouTrade

Vincerà la forza di chi sa adattarsi a una situazione completamente nuova? Oppure chi ha fiducia in quello che comunica oggi il mercato, cioè un business che continua a correre? Di fronte al mondo della distribuzione, e per estensione dell’intera filiera dell’edilizia, si contrappongono queste due domande.

Inevitabili, visto che il business vive una congiuntura forse irripetibile e, di sicuro, inedita: da una parte l’onda lunga dei bonus, assieme ai primi effetti dei maxi investimenti promossi dal Pnrr. Dall’altra, prezzi dei materiali impazziti, costo dell’energia alle stelle e, come se non bastasse, la guerra alle porte di casa.

Sono tanti, insomma, i fattori contrastanti che hanno spinto Virginia Gambino Editore a organizzare un convegno ad hoc per fare il punto della situazione, con un’iniziativa che è il risultato di una specifica sensibilità verso le richieste del mercato. E il convegno, organizzato con successo a Villa Quaranta (Ospedaletto, Verona), è servito proprio per mettere a fuoco i punti caldi attraverso due direttrici: le relazioni degli esperti e la voce diretta dei protagonisti del mercato.

Accanto ai relatori, Federico Della Puppa (Centro Studi YouTrade) e Giuliano Noci (prorettore del Politecnico di Milano), che hanno fornito i dati, ma anche aggiunto un’analisi del nuovo scenario, sono intervenuti imprenditori di primo piano sia del mondo della distribuzione sia di quello che rappresenta il settore produttivo impegnato nell’edilizia.

Divisi in due talk show per parlare delle prospettive strategiche delle imprese, sono stati coinvolti nel dibattito distributori come Vincenzo Zanutta, Franco Nessi, Marco Orsolini, assieme a rappresentati del mondo della produzione come Fabrizio Zaccaron (Eclisse) e Andrea Baldo (Xt Insulation).

E, in una seconda tornata, imprese come quelle rappresentate da Paolo Cerù (Gruppo Poron), Antonio Belotti (Dakota) e Mauro Ravelli (Bifire) a confronto con distributori come Dante Cianciosi, Tino Cotugno (Gruppo Rea). Ne è scaturito un dibattito che non ha nascosto anche una dialettica vivace e densa di spunti di riflessione. Ma, soprattutto, con informazioni e suggerimenti per affrontare il futuro.

Analisi, interventi e cronaca dell’evento saranno pubblicati sul nuovo numero di YouTrade in uscita a fine aprile. Prenota la tua copia!

A breve saranno disponibili i filmati degli interventi sul canale YouTube di Virginia Gambino Editore.

Infine vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con il Convegno Nazionale YouTrade è fissato mercoledì 26 ottobre 2022 sempre a Villa Quaranta (Ospedaletto, Verona).