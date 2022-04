Pavimentazioni sostenibili con i.idro Drain, progetto alla Safety Week

Gli studenti dell’Istituto Carlo Bazzi di Milano hanno scelto i.idro Drain, la soluzione di Italcementi per pavimentazioni sostenibili, per il modulo abitativo emergenziale presentato in occasione della Safety Week 2022 in corso a Milano. Il progetto prevede alloggi con caratteristiche di sostenibilità, sicurezza ma soprattutto in grado di creare empatia tra gli ospitanti e i soccorritori e con una forte attenzione all’impatto psicologico, elemento chiave durante le situazioni di crisi.

Fondamentale è stata l’assistenza della Protezione Civile Città Metropolitana di Milano che ha affiancato agli studenti e fornito le informazioni necessarie per mettere a punto il progetto. Il progetto di casa prevede l’applicazione di pavimentazioni drenanti in i.idro Drain nelle aree interne e nelle zone dedicate al parcheggio.

«i.idro Drain è un calcestruzzo progettato per garantire il rispetto del ciclo naturale dell’acqua e la capacità drenante anche in condizioni di precipitazioni estreme. Garantisce un aiuto nel mitigare l’isola di calore tramite una temperatura superficiale ridotta rispetto, ad esempio, all’asfalto di circa il 20% nelle giornate più calde», spiega Sergio Tortelli, Sustainable Solutions Manager di Calcestruzzi. «È particolarmente apprezzato dai progettisti e dalle amministrazioni comunali anche per la sua facilità di posa. Solo a Milano, lo scorso anno sono stati posati più di 20 mila metri quadrati di questo materiale che grazie al mix design e alle materie prime utilizzate consente di unire la sostenibilità alla durabilità tipica di un materiale cementizio».

La presentazione del modulo abitativo emergenziale, messo a punto dagli studenti del quarto anno del Bazzi, si inserisce all’interno delle manifestazioni della Safety Week 2022 in programma dal 26 al 30 aprile 2022. È un’iniziativa promossa dal Comune di Milano e dalla Città Metropolitana di Milano con l’Istituto Carlo Bazzi ed Esem-Cpt, due realtà bilaterali milanesi protagoniste della filiera delle costruzioni impegnate nella promozione cultura della prevenzione e della sicurezza.

Assimpredil Ance e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, parti costituenti della bilateralità milanese delle costruzioni, sostengono questa manifestazione culturale perché fermamente convinte che la divulgazione della cultura della sicurezza possa diventare un vero e proprio generatore di valore per l’impresa e per i lavoratori.