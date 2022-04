Imer celebra i 60 anni con un nuovo logo

Gruppo Imer, l’azienda toscana specializzata nella produzione di macchine e attrezzature per l’edilizia, celebra 60 anni di attività e, per l’occasione, rinnova la propria immagine attraverso un restyling del logo e un marchio speciale dedicato all’anniversario.

Il pittogramma con le tre “i” ruotanti all’interno del cerchio, elemento focale dell’immagine aziendale, rimane al centro della strategia comunicativa del Gruppo. Accanto a questo, la parola Imer si presenta oggi in una veste più attuale e distintiva, grazie al moderno font Montserrat e all’unione grafica delle lettere M ed E.

Un brand ben leggibile, più caratterizzato e con maggiore equilibrio di peso ottico rispetto al simbolo, che mantiene intatte la forza e la solidità espresse dal marchio storico potenziandone l’efficacia comunicativa.

Nella nuova identità visiva del Gruppo acquista oggi ancora più importanza il payoff Together We Build, che dal 2017 accompagna la comunicazione aziendale, a sottolineare l’operatività dell’azienda nel settore costruzioni e il concetto di insieme che ha sempre caratterizzato la storia dell’azienda.

Il payoff sintetizza anche la compagine industriale Imer costituita da varie aziende in Italia e nel mondo. Una realtà che opera attraverso quattro divisioni produttive: Imer Equipment (macchine e attrezzature per il cantiere), Imer Access (piattaforme aeree), Imer Concrete (impianti di betonaggio e macchine per il trasporto e la posa del calcestruzzo)e Kato Imer (macchine movimento terra), ognuna già da alcuni anni caratterizzata da un proprio marchio. Anche questi loghi sono stati oggetto di restyling e si presentano oggi più contemporanei e dinamici.

I prodotti Imer coprono tutte le esigenze del cantiere: dalla produzione, posa e trasporto di malta e calcestruzzo alla movimentazione di carichi, dal taglio di materiali e superfici alla compattazione del terreno, dal sollevamento di persone al movimento terra. Ogni stabilimento può contare su un team di progettisti specializzati, con l’obiettivo di rendere sempre più sicuro ed efficiente il lavoro in cantiere grazie alle continue innovazioni attuate sulle macchine.

Per celebrare il 60esimo anniversario, Imer ha inoltre creato un apposito logo celebrativo, dove il pittogramma Imer si interseca con il 6 del 60, a rappresentare il concetto di unione, da sempre alla base della filosofia del Gruppo.

Era il 1962 quando nel territorio della Valdelsa tra Siena e Firenze, un distretto industriale con alta vocazione metalmeccanica, vengono aperti due stabilimenti per la produzione di betoniere ed altre attrezzature per l’edilizia. Da qui tutto realtà produttive affini hanno decso di mettere insieme le proprie forze e le specifiche competenze per porsi nuovi traguardi e affrontare insieme le sfide del mercato dell’edilizia. Imer significa appunto Industrie Macchine Edili Riunite. Ancora oggi, dopo 60 anni, le famiglie Bencini, Salvadori e Coli continuano a guidare il Gruppo animate dagli stessi principi e dallo stesso entusiasmo di allora.

«Approccio manifatturiero, innovazione continua, responsabilità sociale e ambientale, sicurezza, relazioni umane e lavoro di squadra, filosofia della partnership, soddisfazione del cliente. Sono questi i principali valori in cui Imer crede da sempre e che hanno guidato la crescita dell’azienda fino ad oggi», sostiene Paolo Salvadori, Ceo di IMER Group. «La storicità del Gruppo Imer va di pari passo con un’attenzione costante ai cambiamenti che si susseguono nella nostra società, cambiamenti anche di tipo culturale e di approccio alle nuove tecnologie che riguardano il pubblico di riferimento dell’azienda. Per questo Imer è molto sensibile al tema del continuo rinnovamento e proprio in quest’ottica si sviluppa il progetto della nuova identità visiva».