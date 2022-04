Eclisse: porte, chiudivani e battiscopa filomuro pitturabili

Facili da installare e pronte da rifinire, le soluzioni filomuro Eclisse si mimetizzano ancora di più nell’ambiente, grazie alla possibilità di essere personalizzati e colorati come le pareti.

Porte, sportelli e battiscopa, grazie allo speciale rivestimento in primer, possono integrarsi perfettamente in qualsiasi locale della casa o dell’ufficio, per una perfetta continuità dal pavimento fino al soffitto.

Fanno parte della gamma di soluzioni filomuro di Eclisse:

Eclisse 40: Telaio per porta battente filomuro da un lato e svasata dall’altro



Eclisse Syntesis Line Battente: telaio per porta battente filomuro senza finiture esterne



Eclisse Syntesis Line Scorrevole: controtelaio per porta scorrevole a scomparsa senza finiture esterne



Eclisse Syntesis Areo: sportelli filomuro per vani a parete



Eclisse Syntesis Battiscopa: profilo in alluminio per battiscopa filomuro



Eclisse Delta: Battiscopa inclinato effetto filomuro

I profili dei modelli scorrevoli Syntesis sono rifiniti con una speciale resina che facilita il lavoro dell’installatore. Con la sua ruvidità , offre un’alta capacità di aggrappaggio che semplifica l’applicazione di intonaco fino o di stucco sullo spigolo e sulla spalletta del vano di passaggio.

I telai Eclisse per porta battente filomuro sono rivestiti con primer, già pronti per essere pitturati come la parete o rivestiti con carta da parati senza ulteriori passaggi.