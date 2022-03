Würth Italia apre a Bolzano il primo flagship store in Italia, unendo in un unico spazio commerciale i negozi Würth e Würth Hydro nella nuova sede di Via Luiss Zuegg, a pochi passi dal NOITech Park.

Il negozio si sviluppa su oltre 2.300 metri quadrati, di cui 1.200 adibiti alla vendita. All’interno 10.000 articoli in pronta consegna, tra cui i più richiesti prodotti a marchio Würth come utensili elettrici e a mano, prodotti chimici tecnici, viteria, elementi di fissaggio, minuteria, tasselli, prodotti per l’edilizia, materiali per l’installazione elettrica, prodotti antinfortunistici e DPI.

Ampio spazio anche all’abbigliamento da lavoro Würth Modyf e al settore idrotermosanitario con articoli multimarca di termotecnica, impiantistica e sanitari, riuniti sotto il cappello Würth Hydro a un anno dall’acquisizione di Torggler Commerz in Würth Italia, con la totale integrazione dei dipendenti.

Un grande banco circolare multipostazione accoglie la clientela e permette di offrire consulenza tecnica ai clienti professionali e privati. Inoltre, grazie ai lettori di codice a barre a disposizione dei clienti, è possibile procedere al self-scanning scaffale dopo scaffale, velocizzando l’intera esperienza di acquisto.

Clienti privati, progettisti, interior designer e idraulici potranno esplorare nei vari ambienti le ultime tendenze del settore dell’arredobagno, ma anche provare in prima persona lo showroom virtuale Wüdesto Hydro, che sarà spostato nella sede di via Zuegg.

Già disponibile al Würth Hydro Showroom di Marlengo (Bolzano), anche al Flagship Store di Bolzano sarà possibile provare la tecnologia sviluppata in collaborazione con Hevolus Innovation, vincitrice del “Premio Innovazione SMAU 2021” per cui, indossando gli appositi visori Microsoft HoloLens 2, il cliente può immergersi nello spazio da arredare e scongiurare dubbi legati allo spazio, agli ingombri o allo stile dell’arredamento scelto grazie all’esperienza in mixed reality.

«Abbiamo scelto Bolzano come sede del nostro primo flagship store per sottolineare la rilevanza di Würth nel territorio altoatesino», spiega Roberto Paglierani, direttore retail di Würth Italia. «Questo nuovo store per noi rappresenta l’eccellenza della rete retail e unisce in un’unica sede due diversi format di negozio, dimostrando la nostra intenzione di offrire un servizio sempre più specializzato e in grado di soddisfare le richieste di una clientela esigente e informata».

«Abbiamo un obiettivo chiaro: intendiamo offrire ai nostri clienti il maggior numero possibile di servizi, un ampio assortimento di prodotti e la massima disponibilità dei punti di contatto prescelti», aggiunge Harald Santer, direttore vendite Würth Italia. «Entro il 2025 intendiamo ampliare la nostra rete di punti vendita in Italia, passando da 200 a 300 negozi; anche se lo shop online, l’app Würth e la vendita in negozio andranno comunque di pari passo».

Il nuovo Flagship Store di Bolzano è raggiungibile anche su Facebook dove è possibile trovare tutti i dettagli delle offerte e dei servizi.