Würth inaugura il primo virtual showroom in Italia

Würth apre il primo virtual showroom in Italia nel settore idrotermosanitario, uno spazio di 40mq che consente ai clienti di immergersi nel progetto di arredo tramite i visori HoloLens e la mixed reality.

Il virtual showroom si trova presso il Würth Hydro Store in Via Prati Nuovi, 9 a Marlengo (Bolzano), il nuovo concept nato dall’acquisizione di Torggler Commerz da parte di Würth Italia.

«Utilizzare la realtà aumentata nell’arredo bagno è una novità assoluta in Italia e siamo orgogliosi di essere pionieri nell’utilizzo di questa tecnologia nel settore idrotermosanitario, mercato in forte espansione e molto strategico per il nostro business», dichiara Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia.

«Unire il settore idrotermosanitario e dell’arredo bagno con la realtà aumentata è una combinazione vincente per i nostri clienti artigiani che sono alla ricerca di qualità e tecnologia all’avanguardia. Il Virtual Show Room di Würth Italia è una soluzione che rivoluziona il customer journey non solo di professionisti e artigiani, ma anche e soprattutto dei clienti finali, rendendolo emozionale e d’impatto per un arredo a regola d’arte».

A Marlengo Würth offre ai suoi clienti artigiani e professionisti anche un negozio con oltre 5.000 prodotti Würth tra utensili elettrici e a mano, viteria, tasselli, prodotti chimici tecnici, abbigliamento da lavoro Würth Modyf ed antinfortunistica, insieme a ulteriori 5.000 prodotti multimarca e servizi rivolti ai professionisti del mondo idrotermosanitario e delle installazioni, oltre a uno show room fisico per la scelta dell’arredo bagno.