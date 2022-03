SanificaAria Beghelli: l’illuminazione che contrasta virus e batteri negli spazi indoor

Dalla ricerca Beghelli nascono gli apparecchi SanificaAria che integrano sanificazione e illuminazione, garantendo un efficace contrasto a virus e batteri negli spazi indoor, in particolare a quelli chiusi e/o in assenza di ventilazione naturale come luoghi pubblici, centri commerciali, ospedali, scuole e uffici.

L’integrazione della tecnologia a radiazione ultravioletta uvOxy nei pannelli di illuminazione permette una sanificazione continua, anche mentre le persone sono presenti nell’ambiente. Attraverso un sistema a camera chiusa, l’aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta, che la sanifica e la rimette in circolo continuamente.

I raggi ultravioletti restano sempre confinati, in tutta sicurezza, all’interno del dispositivo, senza entrare in contatto diretto con le persone.

Gli apparecchi, per illuminazione ordinaria con modulo 60×60 o pannelli ciechi, integrano al loro interno la cella di flusso UV-C e hanno una portata di sanificazione fino a 200 m3/h. Sono dotati di sistema di controllo da remoto della portata di sanificazione e della temporizzazione di funzionamento e non necessitano di alimentazione o cablaggio supplementare.

L’efficacia antimicrobica di SanificaAria è stata testata dal laboratorio Tecnal e dall’Università di Modena e Reggio Emilia; il Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova ne ha valutato la operatività in ambiente. Ciò ha confermato la capacità di abbattere oltre al 99% di virus e batteri, consentendo, in determinate situazioni, di ridurre approssimativamente a zero i rischi di infezioni causate da agenti infettivi.

L’IMQ, Istituto Italiano Marchio di Qualità, ha effettuato le misure di emissione della radiazione UV-C, verificando l’assenza di emissioni pericolose. Infine, il Tecnopolo “Mario Veronesi” – TPM di Mirandola ha testato l’attività antivirale del sistema germicida SanificaAria con lo specifico ceppo virale SARS-CoV-2 responsabile dell’attuale pandemia di Covid-19, dimostrando una riduzione media della carica virale di 2,46 log10 TCID50, corrispondente ad una riduzione del 99,66%.

La gamma SanificaAria si compone di sanificatori professionali per ambienti di varie dimensioni, a cui si affiancano apparecchi per illuminazione ed illuminazione di emergenza che, grazie ad un brevetto esclusivo Beghelli, integrano la funzione di sanificazione dell’aria con tecnologia UV-C.