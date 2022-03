Le soluzioni di arredo esterno in pietra sinterizzata Granulati Zandobbio

Granulati Zandobbio, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di un’ampia gamma di prodotti legati al mondo dell’architettura del paesaggio, oltre a pavimentazioni in pietra sinterizzata e pietra naturale, propone anche un servizio di prodotti per l’arredo esterno personalizzabili: fioriere, sedute, vasi, panchine e dissuasori in pietra sinterizzata per parchi, terrazzi, giardini, cortili e piazze.

Grazie alla combinazione di questi elementi è possibile avvalersi di un vero e proprio sistema modulare con prodotti dello stesso tono, colore e materiale.

Ad esempio, partendo dall’ampia gamma di formati disponibili di lastre in pietra sinterizzata, è possibile ricavare fioriere di qualsiasi dimensione, forma e colore. Anche le sedute in pietra sinterizzata possono essere realizzate in grandezze e colorazioni personalizzate, partendo dalle misure dei formati disponibili a catalogo.

Un nuovo modo di progettare l’outdoor con la pietra sinterizzata che sfrutta le qualità intrinseche del materiale. Oltre alla resa estetica, la pietra sinterizzata, ovvero gres porcellanato di alta qualità, è un materiale estremamente resistente ai graffi, alle alte temperature, agli agenti chimici e ai raggi UV. In più possiede un’elevata capacità di resistere alle macchie, un grado di assorbimento quasi nullo ed un’elevata resistenza meccanica.

