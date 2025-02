Enne, la madia disegnata da Matteo Cibic per Scapin Collezioni. Disponibile a due, tre o quattro ante Enne è perfetta espressione del know how sul design curvo del brand.

Si contraddistingue per la leggerezza degli elementi e l’uso di colori delicati, ottenuti appunto tramite laccature dall’effetto sfumato.