Le finestre Fakro sono smart con MyVirtuoso Home

Le finestre da tetto Fakro entrano a far parte dei dispositivi controllabili attraverso il sistema domotico senza fili MyVirtuoso Home. SI tratta di un gateway utilizzato per un modello di smart home wireless altamente personalizzabile. Fakro e SmartDhome, che ha sviluppato il sistema MyVirtuoso Home, hanno siglato un accordo con l’obiettivo di offrire ai propri interlocutori una tecnologia ancora più completa, in grado di migliorare sia la customer experience che il comfort all’interno delle abitazioni. «Il settore della domotica negli ultimi anni è esploso, trasformando la casa in un’entità sempre più intelligente e consentendo agli utenti di controllare ogni aspetto legato al benessere indoor», commenta Bruno Pernpruner, direttore generale di Fakro Italia. «Fakro già da diversi anni offre soluzioni in versione automatizzata con chip Z-Wave, ma collaborare con MyVirtuoso Home integrando i nostri prodotti nel loro sistema domotico rappresenta un passo ulteriore nell’abbracciare questo trend».

MyVirtuoso Home è dotato di un gateway wireless in grado di comunicare con una serie di dispositivi installati all’interno della casa. Attraverso l’app dedicata questa tecnologia consente agli utenti di monitorare e impostare da remoto scenari per la gestione della casa, dalla temperatura alle luci, dagli allarmi agli apparecchi anti-intrusione, fino al controllo dei consumi energetici. Grazie alla partnership con Fakro ora gli utenti potranno regolare virtualmente il funzionamento anche delle proprie finestre da tetto e degli accessori associati, come gli oscuranti interni ed esterni: il modulo elettronico con chip Z-Wave di cui i serramenti elettrici Fakro sono dotati, infatti, ne consente il dialogo con il gateway MyVirtuoso Home.

«Questa collaborazione è nata dall’esigenza di rendere maggiormente completo il nostro sistema di smart home», commenta Marco Vicamini, direttore generale di Smartdhome. «Cercavamo un’azienda produttrice di finestre da tetto e verticali e Fakro si è identificato subito come un partner di alto livello anche grazie alla sintonia delle nostre mission, entrambe orientate al miglioramento della qualità della vita all’interno degli spazi abitati. La qualità dei prodotti e la disponibilità nell’approccio ci hanno convinti: la direzione ci ha messo a disposizione le proprie strutture e le campionature per effettuare i test di inclusione delle finestre nel nostro sistema e pertanto ora siamo in grado di offrire serramenti smart all’interno del nostro pacchetto di dispositivi integrabili a MyVirtuoso Home».