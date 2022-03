Cresce la rete di showroom BigMat Habimat

Con gli ultimi due showroom aperti, rispettivamente a Roma da BigMat Edilnovelli e ad Avezzanno (L’Aquila) da BigMat Simic, si allarga la rete di Habimat, il brand di BigMat dedicato alle finiture e al mondo dell’interior design.

Il network Habimat oggi conta oltre 40 showroom che offrono consulenza e soluzioni di pavimenti, rivestimenti e arredobagno a privati, architetti e interior designer. Materie e materiali non sono organizzati per brand ma attraverso moodboard in costante aggiornamento che raccontano uno stile diverso tramite l’abbinamento di materiali, tonalità cromatiche, formati, texture, finiture e tipologie di posa. Completa il progetto Habimat Color Collection, una palette di 67 colori e sfumature cromatiche studiate e create ad hoc per rispecchiare le tendenze del momento, disponibili in esclusiva per i clienti Habimat.

Showroom Habimat Novelli

Il nuovo showroom Habimat Novelli a Roma comprende uno spazio di 200 mq, progettato seguendo il concept sviluppato dal team Habimat, in collaborazione con lo studio di architettura Del Monaco+Lorenzoni di Milano, che «si sposa perfettamente con il tipo di pubblico che vogliamo intercettare, ovvero designer, architetti, studi di progettazione che si rivolgono a noi per la scelta e l’acquisto delle finiture e dei materiali da inserire nei loro progetti. Entrando nel nostro showroom possono dare forma a un’idea di design e il cliente può vedere e toccare con mano i prodotti esposti», spiega il responsabile Alberto Novelli, uno dei titolari.

Materie e materiali sono organizzati in “tavolozze narrative” con abbinamenti di texture, tonalità cromatiche, formati e tipologie di posa. Al colore è dedicata un’apposita area espositiva con le 67 nuance della palette cromatica Habimat Color Collection.

Obiettivo di Habimat Novelli è offrire un ambiente ricco di spunti per l’arredobagno e le finiture d’interni. Un luogo dove scoprire un nuovo modo di concepire l’abitare, l’architettura e il design grazie a materiali esclusivi, innovativi e made in Italy: pavimenti, rivestimenti, ceramiche, sanitari e rubinetteria, accessori e arredobagno, porte e infissi ma anche soluzioni per outdoor e giardino.

Un team di progettazione accompagna e guida l’architetto, il designer e il privato con una consulenza specializzata a supporto di tutte le esigenze di ristrutturazione e costruzione, dalla consulenza nella scelta dei materiali all’assistenza post-vendita fino alla consegna e montaggio.

Dopo l’apertura nel 2016 del primo showroom Habimat, la famiglia Novelli investe ora ancora nel settore finiture: «Era un progetto già nel cassetto da un po’ di tempo e abbiamo scelto di iniziare ora questa nuova avventura perché, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia da Covid-19, crediamo molto nelle opportunità che da questa possono nascere anche sull’onda dei bonus che hanno rivitalizzato il mercato portando energia nuova al comparto della ristrutturazione e anche delle finiture» conclude Novelli.

Showroom Habimat Simic

Si trova ad Avezzano (L’Aquila), nella zona industriale di via Tiburtina Valeria, il nuovo showroom da 700 mq di Habimat Simic, storica realtà della distribuzione di materiali edili della provincia aquilana.

«Crediamo molto nelle potenzialità del settore delle finiture che ci ha dato ottimi risultati in questi anni. Per intercettare il pubblico di architetti, designer, progettisti, imprese e privati abbiamo scelto di aprire una nuova sala mostra dedicata all’interior design e proporci come interlocutori unici di tutti i piccoli e grandi progetti di ristrutturazione e costruzione che includono interventi sia di edilizia pesante sia di interior design e arredo», racconta Fabrizio Timperi, titolare di Habimat Simic.

Sono tre i consulenti specializzati a disposizione per la progettazione e la scelta dei materiali più adatti a soddisfare esigenze e stili diversi, con un’ampia proposta di prodotti, texture e colori. Rivestimenti e pavimenti, piastrelle, ceramiche e parquet, arredobagno, sanitari e rubinetteria ma anche infissi, porte e finestre; il tutto esposto in ambientazioni compositive contemporanee che coniugano estetica e funzionalità, risparmio idrico ed energetico e prestazioni tecniche eccellenti.

Tra i servizi offerti, oltre alla consulenza pre e post-vendita, sono disponibili presso lo showroom anche realizzazione di render 3D, rilievo misure e montaggio per progetti davvero chiavi in mano soprattutto per quanto riguarda finestre e serramenti ma anche l’ambiente cucina: dalla scelta del mobile fino alla consegna e installazione.

E proprio la cucina è uno dei settori merceologici a cui Habimat Simic ha scelto di dedicare particolare attenzione con una nuova esposizione di oltre 10 cucine, come spiega Valeria Timperi, responsabile showroom: «Si è registrata una forte richiesta di mobili cucina negli ultimi anni, così nello showroom di Avezzano abbiamo progettato degli allestimenti in cui mixiamo il mobile cucina con i nostri prodotti storici come ceramiche, rivestimenti e rubinetteria per mostrare soluzioni total look, con finiture coordinate, che il cliente può immaginare già a casa propria».

Grazie a un binomio strategico BigMat e Habimat Simic, ancora oggi a conduzione famigliare, mettono a disposizione l’expertise tecnico-decorativa dello showroom Habimat e l’ampia competenza tecnico edile del punto vendita BigMat: le due anime operano in sinergia offrendo un supporto completo per la progettazione e realizzazione di spazi abitativi di tendenza e personalizzati insieme alla risoluzione di tutte le problematiche edilizie.

E per il futuro si pensa già a un possibile ampliamento dello staff: «Inseriremo una figura professionale giovane e dinamica, un architetto o un interior designer a supporto del processo di progettazione degli ambienti per essere sempre più completi e poter seguire ancora meglio ogni singola fase del progetto», conclude Valeria Timperi.