Atena Islands, controsoffitti flottanti monolitici e modulari ad alte prestazioni

Apprezzati dai progettisti per le molteplici opzioni di configurazione e dagli installatori per la semplicità di posa, i controsoffitti ad isola di Atena rappresentano un’efficace soluzione tecnica per suddividere gli spazi e caratterizzare l’acustica e l’estetica degli ambienti.

Concepiti per raggiungere i più elevati livelli di comfort, salubrità e rispetto per l’ambiente, tutti i sistemi sono realizzati con materiali riciclati e riciclabili ad elevata durabilità, non contengono e non rilasciano sostanze organiche volatili.

Al termine del loro ciclo vita diventano rifiuti non pericolosi e possono essere sottoposti a demolizione selettiva, riciclo o riutilizzo. Mappati secondo il nuovo protocollo Leed V4.1, tutti i prodotti Atena rispettano i requisiti CAM e saranno a breve corredati da Dichiarazioni Ambientali Certificate EPD di tipo III.

I sistemi ad isola modulari o monolitici proposti da Atena rappresentano una gamma davvero ampia di soluzioni estetico-funzionali per realizzare luoghi silenti dalle elevate prestazioni tecniche.

Controsoffitti flottanti Monoliti Atena

Di grande effetto scenico, i Monoliti di Atena si configurano come corpi unici autonomamente sospesi. Realizzati in acciaio, alluminio o materiali compositi i Monoliti di Atena sono vere e proprie oasi su misura personalizzabili per forma, dimensione e finitura estetica.

Accoppiati a corpi illuminanti e materiali isolanti diventano elementi architettonici multifunzionali, che sotto il profilo acustico consentono di intervenire con efficacia sul tempo di riverbero, per favorire l’intellegibilità del parlato.

Controsoffitti flottanti ad isola modulari

I controsoffitti flottanti ad isola modulari consentono, invece, di coprire ampi spazi con sistemi multi-pannello. I modelli poli-modulo, sviluppati da Atena comprendono sia soluzioni con strutture nascoste come Enigma e “Z” System, sia configurazioni con strutture a vista come Easy T15 e Easy Line.

Isole modulari Atena 15 Linear Design

Tra i modelli con struttura a vista spiccano i sistemi in pannelli 15 Linear Design con struttura a vista Easy T15 e Easy Line.

Il più elegante dei sistemi modulari si arricchisce di un’importante novità: “Combi”, la nuova cornice in estruso di alluminio che permette di realizzare le isole modulari, mediante fissaggio diretto del perimetrale ai profili a T portanti e secondari, senza ausilio di accessori di connessione.

Semplici e versatili, le isole in 15 Linear Design con cornice perimetrale Atena Combi possono essere realizzate con moduli da 600×600 e 600×1200 millimetri in acciaio, alluminio, lamiera stirata, pannelli grigliati Atena Base 15, Base 4 h18 e H30.

Isole modulari Atena Enigma

Semplice ed elegante, l’isola modulare Atena Enigma è realizzata con pannelli in accosto, posti in aggancio su struttura nascosta.

Disponibili con pannelli in acciaio e alluminio in diversi formati (600×600 | 600×1200 | 300×300 | 300×1200 | 300×1500 | 625×625 | 400×1000 | 400×1200 | 400x1500mm), anche mixati tra loro, come nella configurazione Atena Domino, le isole modulari Atena Enigma rappresentano un’interessante soluzione tecnico estetica che offre molteplici opzioni di configurazione.

Isole modulari Atena “Z” System

Concepite per realizzare isole modulari con pannelli di grandi dimensioni, le isole Atena “Z” System con cornice Atena Combi sono caratterizzate da struttura nascosta e moduli metallici in accosto o con micro gap.

Le pannellature possono essere realizzate in acciaio, alluminio, lamiere stirate e materiali speciali come compositi o acciai con finiture particolari come Atena water effect che evoca l’increspatura dell’acqua sulla superficie a specchio.

Isole modulari Atena Special Shapes

Forme speciali con travetti a vista, moduli multipasso e pannelli tridimensionali che non pongono nessun limite allo sviluppo tecnico.

Frutto di un impegno costante nella realizzazione di prodotti su misura le soluzioni di Atena si contraddistinguono per qualità tecnica e flessibilità stilistica, segno dell’artigianato industriale made in Italy.