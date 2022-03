Akusto Wall C Extra Bass: nuovo pannello fonoassorbente per la correzione acustica nelle scuole

L’acustica non ottimizzata nelle scuole interferisce con l’apprendimento degli alunni e provoca stress. Per questo il marchio Ecophon del Gruppo Saint-Gobain ha ideato il nuovo sistema fonoassorbente Akusto Wall C Extra Bass a parete, studiato appositamente anche per le basse frequenze tra i 125 e i 250 Hz che, se non corrette, mascherano le frequenze medie del parlato rendendo la comunicazione non ottimale.

Con “doppio strato” fonoassorbente, Ecophon Akust Wall C Extra Bass ha una griglia nascosta e bordi smussati con una stretta scanalatura tra i pannelli, ed è disponibile con diverse superfici. Per una migliore acustica dell’ambiente è necessario utilizzare il sistema in combinazione con un controsoffitto acustico.

Correzione acustica nelle scuole con Ecophon

Numerosi report e studi sul patrimonio edilizio scolastico italiano testimoniano infatti la necessità di un miglioramento all’interno degli edifici scolastici.

Con l’entrata in vigore dei piani nazionali di recupero e della nuova normativa sull’acustica relativa alle scuole, la UNI 11532-2, l’edilizia è di fronte all’opportunità di migliorare le condizioni acustiche delle scuole e migliorare lo stato di salute e l’apprendimento degli studenti.

Ci sono diversi modi per migliorare l’ambiente sonoro: controsoffitti acustici, pannelli a parete fonoassorbenti e isolamento acustico. Grazie ad una serie di soluzioni progettate specificamente per ogni ambiente scolastico, supportate da guide e studi specifici sugli impatti del rumore su insegnanti e studenti, Ecophon fornisce una serie di sistemi acustici che si adattano a svariate esigenze di correzione acustica nelle scuole.