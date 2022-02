Zanutta acquisisce Il Punto Edile di Rozzano e si espande nel milanese

Con l’acquisizione de Il Punto Edile di Rozzano, Zanutta inaugura il 2022 con l’apertura di una nuova sede a due passi da Milano.

Rivendita storica specializzata in materiali edili e ceramiche, Il Punto Edile di Rozzano guidato dai Fratelli Lazzaroni, entra nella galassia Zanutta, ampliando l’offerta del big della distribuzione edile in Lombardia.

Questa operazione consente infatti al distributore con base nella bassa friulana di espandere ulteriormente la sua presenza territoriale a Nord Ovest, avviata lo scorso anno con l’apertura di filiali nella zona centrale di Milano (nel quartiere Greco-Pirelli), a Brugherio, Corsico e Filago fino ad arrivare ad Orbassano, alle porte di Torino.

«Prosegue il progetto di geomarketing che ci permette di servire Milano da più lati, da nord a sud e da est a ovest», spiega Vincenzo Zanutta, titolare insieme al fratello Gianluca dell’attività. «A Greco abbiamo ultimato il rifacimento della sala mostra, ammodernandola con l’inserimento dei nostri fornitori più rappresentativi. Ora, con la gestione diretta della filiale di Rozzano, potremo offrire una fornitura più equilibrata dei prodotti per la casa, creando un servizio per i nostri clienti che sia di agevole fruizione territoriale per tutto l’hinterland milanese. Questa filiale, con le sue dimensioni di 2.500 metri quadri tra coperto e scoperto e circa 400 di sala mostra su due piani, diventerà un punto di riferimento per la nostra realtà».

Insieme all’azienda vengono assorbiti i dieci dipendenti, dispiegati tra magazzino edile e sala mostra.

«Entrano tutti nel nostro organico, che così supera i 600 dipendenti (erano 530 nel 2020). Anche gli ex proprietari, i fratelli Lazzaron, rientrano nei ranghi per coordinare l’attività della filiale e gestire i rapporti con i clienti storici. Vogliamo dare continuità all’ottimo lavoro svolto in questi anni garantendo tutti i servizi fin qui offerti e fornendone di nuovi con un riassortimento di servizi e fornitori».