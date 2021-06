Zanutta acquisisce Centro Edile di Greco e apre a Milano la filiale n.30

Zanutta apre la trentesima filiale a Milano, in zona Greco-Pirelli, acquisendo il nuovo Centro Edile di Greco e spostando il baricentro delle attività commerciali nell’hinterland milanese, un’area stimolante e ricca di opportunità.

«Da un po’ di tempo stavamo sondando il mercato alla ricerca di una struttura logistica nel capoluogo e, una volta trovata, abbiamo concluso l’accordo con la proprietà uscente al primo incontro», racconta il presidente del cda Vincenzo Zanutta. «È un’acquisizione complementare a quelle effettuate mesi fa in Lombardia, per rispondere alla domanda che genera una città dalle dimensioni di Milano, in costante espansione demografica. Vogliamo proporre un’offerta adeguata al mercato edilizio attuando investimenti mirati in questo centro mondiale della finanza e vero motore trainante del nostro Paese».

Nata a Carlino nel 1952 e consolidata protagonista del mercato in Friuli Venezia Giulia e Veneto, Zanutta prosegue il progetto di espansione nel nord Italia, avviato nel 2020 con l’acquisizione dei punti vendita Internmake di Corsico (MI), Brugherio (MB), Filago (BG) e Orbassano (TO) dove ha posto le basi per la distribuzione di sistemi costruttivi a secco: cartongesso, pannelli, rivestimenti e isolanti.

L’apertura della trentesima succursale proprio a Milano, a due passi dalla Stazione Centrale e dall’Università “Bicocca”, rappresenta il fiore all’occhiello di un’azienda che ha chiuso il bilancio del 2020 con una crescita a doppia cifra rispetto al 2019 (+10,6%) con circa 131 milioni di euro di fatturato e che prevede investimenti nel 2021 nell’ordine dei 7 milioni.

Il nuovo Centro Edile di Greco si estende su una superficie di oltre 5 mila metri quadri, e rappresenta un ampliamento nell’offerta di prodotti di edilizia con particolare attenzione a ceramiche, infissi, porte e finestre.

«È un’apertura che rientra nella nostra strategia di espansione in Lombardia, con cui speriamo di riuscire a entrare con decisione e slancio nel mondo dell’edilizia pesante», continua Vincenzo Zanutta. «La nostra intenzione è quella di continuare nel solco delle acquisizioni in Lombardia e Piemonte e in quelle poche aree del Veneto orientale che ancora non copriamo per puntellare capillarmente la nostra presenza».

Zanutta vuole consolidare il valore di Centro Edile di Greco e sviluppare la scelta e la qualità dei servizi offerti a privati e professionisti per quanto riguarda la fornitura di materiali edili, la termoidraulica, la ferramenta e le finiture per la casa.

Come da consuetudine la nuova proprietà manterrà nella totalità il team di lavoro che ha portato il brand milanese ad avere una propria riconoscibilità nel capoluogo lombardo: «I nove dipendenti in organico resteranno con noi perché negli anni hanno servito il territorio con professionalità e attenzione. Il titolare Massimo Pecere vestirà un ruolo importante nel nostro progetto, aiutandoci con la sua esperienza a strutturarci nella città meneghina».

Con quasi 70 anni di attività alle spalle e un’organizzazione che conta quasi 550 dipendenti dislocati in 29 punti vendita in Italia e uno a Parigi, Zanutta rappresenta una garanzia di sviluppo sia per il territorio che per l’indotto.

«Da sempre l’impronta che abbiamo cercato di dare all’azienda è stata quella di una famiglia basata sul rispetto dei nostri collaboratori, dove il contributo di tutti è fondamentale», conclude Gianluca Zanutta. «Noi siamo alternativi alla grande distribuzione, in cui vince la struttura, lo scaffale, l’informazione. Da noi vince la persona, il nostro stile di vendita: non vendiamo solo prodotti, ma servizi e idee e le persone fanno la vera differenza. Soddisfiamo esigenze di professionisti e privati, ci interfacciamo di continuo col territorio, lo ascoltiamo e lo valorizziamo lavorando ogni giorno con i fornitori e i clienti, ma non rinunciamo all’innovazione. Infatti stiamo rinnovando l’e-commerce per offrire un servizio al passo con i tempi e un percorso di trasformazione digitale dell’azienda, sfruttando le nuove tecnologie che il mondo attuale mette a disposizione. Grazie a questa vision proiettata al futuro cercheremo di vincere le sfide del domani».