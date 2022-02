La Bei finanzia la riqualificazione di Tallin (Estonia)

Tallinn, capitale dell’Estonia, riceve un prestito della Bei di 100 milioni di euro per migliorare l’infrastruttura urbana. Tra i progetti da finanziare con il prestito della Banca europea per gli investimenti figurano edifici pubblici, mobilità urbana e riqualificazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e delle infrastrutture comunali. Tallinn, infatti, dopo aver ricevuto il titolo di Capitale verde europea 2023, sta investendo molto in soluzioni sostenibili e verdi. “Sono lieto che Tallinn abbia l’opportunità di lavorare con la Bei per migliorare la nostra infrastruttura urbana”, commenta Mihhail Kõlvart, sindaco di Tallinn.

Il finanziamento sarà utilizzato per realizzare i piani del comune in materia di ristrutturazione di scuole, scuole professionali e alloggi sociali, nonché per migliorare la mobilità sostenibile in città. Ciò avverrà sotto forma di potenziamento di piste ciclabili e strade pedonali, ma riguarderà anche il rinnovamento delle strade esistenti. Un’altra priorità sarà la riqualificazione delle piazze pubbliche e dei parchi intorno alla città, un vantaggio molto diretto e visibile sia per i residenti che per i visitatori. Infine, il finanziamento sostiene anche il miglioramento delle infrastrutture comunali come l’illuminazione stradale, i centri di smaltimento dei rifiuti e le reti idriche e fognarie.