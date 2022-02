Bricoman cambia l’insegna e diventa Tecnomat

La grande distribuzione di materiali vuole insidiare sempre di più i negozi specializzati. È la riflessione che si può fare di fronte alla notizia di un sorprendente cambio di insegna: Bricoman, infatti, si trasforma in Tecnomat. Un brand che suggerisce una maggiore valenza specialistica del negozio, che diventa quindi meno legato al mondo fai-fa-te.

La data del cambio è già prevista e coincide con l’apertura del nuovo punto vendita ad Assemini (Cagliari) il 16 marzo, preceduto dall’annuncio ufficiale. Il gruppo, secondo un volantino che anticipa l’evento, Bricoman spiega che vuole «con questa piccola rivoluzione, di rafforzare la nostra identità sul mercato… ed essere sempre più gli specialisti di prodotti per i professionisti ma capaci di soddisfare anche i privati».

«Da tempo sognavamo un nome che potesse rafforzare la nostra identità sul mercato e aiutarci a essere più vicini a quello che vogliamo offrirti: marche professionali, prodotti immediatamente disponibili e in grandi quantità, prezzi trasparenti e meno cari del mercato, velocità di acquisto e orari da specialisti», recita un volantino di Bricoman. «La nostra aspirazione è essere il partner ideale per i tuoi progetti e il tuo punto di riferimento nel mondo dei materiali tecnici, nei piccoli o grandi cantieri, ecco perchè con l’apertura del negozio di Assemini ci chiameremo Tecnomat! Siamo sempre noi, stessa azienda e, soprattutto, stessa squadra di negozio che, in questi anni, ti ha seguito quotidianamente consigliandoti le soluzioni migliori per le tue esigenze. Ringraziamo i clienti di Elmas con i quali tutto è iniziato e che ci hanno accompagnato sempre in questa avventura permettendoci di essere quello che siamo oggi e che diventeremo in futuro».