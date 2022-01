Terra, Lava e Pietra di Sciara: le nuove finiture Iris Ceramica per pavimenti e rivestimenti

Terra, Lava e Pietra di Sciara sono le finiture che compongono Elementi, la nuova collezione di pavimenti in gres porcellanato e rivestimenti in semigres di Iris Ceramica. Una palette di colori, formati e superfici che offrono infinite combinazioni per personalizzare gli ambienti e creare inedite alchimie.

Terra presenta una struttura morbida e ondulata, modulata sulle tonalità polverose dei grigi, del nero, del marrone e del bianco. Disponibile nel nuovo formato 120×120 cm e nei tradizionali 120×60, 60×60, 60×30 cm, nello spessore 8 mm, in due finiture: Naturale e Soft. Ai fondi neutri, si affiancano due decori dalle grafiche sinuose che definiscono giochi di cromie in contrasto.

Lava si caratterizza per la texture stonalizzata e bordature sfumate di scuro. Ai fondi, modulati su cinque colori – tre freddi e due caldi – si aggiungono cinque proposte decorate con pattern variabili dal sapore nostalgico. Disponibile nei formati 120×120 e 60×60 cm, nella finitura Naturale.

Pietra di Sciara, interpreta il materiale lapideo tipico siciliano, e si distingue

per l’aspetto solido e compatto, in cinque colori neutri tipici della pietra naturale (Polvere, Grigio, Sabbia, Visone, Carbone). Proposta nei formati 120×120, 120×60, 60×60, 60×30 cm, nelle finiture Soft e Naturale.

Il progetto Elementi si completa con un’ampia scelta di superfici in semigres per

rivestimenti. Da una parte, soluzioni dall’estetica essenziale e lineare, declinate in un

ventaglio di colorazioni pastello – con finitura Naturale e Glossy – nel nuovo formato da

30×7,5cm; dall’altra, una selezione di proposte con tinte cangianti capaci di

animare le pareti con sfumature imprevedibili di colore.