Listello, il parquet Woodco dalle dimensioni sottili e allungate

Il Listello è il formato di parquet della collezione Signature di Woodco molto stretto e lungo, in grado di personalizzare gli interni con semplicità ed eleganza.

Ogni singolo elemento misura 1200/1800 x 70 mm ed è formato da uno strato nobile di 4 mm e da un supporto in multistrato di betulla di 10 mm.

Disponibile in oltre 30 colorazioni, il Listello è realizzato in pregiato Rovere di Slavonia, la cui superficie viene esaltata con finiture ecologiche che arricchiscono l’essenza di sfumature delicate.

Le dimensioni sottili e allungate, rendono il Listello ideale per la posa parallela, con gli elementi posti esattamente uno a fianco all’altro in modo che le teste non siano sfalsate, ma tutte nella stessa posizione. Perfetto anche a parete, per la realizzazione di raffinate boiserie, o come rivestimento di complementi d’arredo.