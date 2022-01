Con Sanifloor Plus Tray la zona doccia supera i vincoli degli scarichi

Sanifloor Plus⁺ Tray di Sanitrit, marchio di SFA Group, è la soluzione completa per realizzare una zona doccia dove prima non era possibile.

Composto da pompa, piatto doccia e piletta, Sanifloor Plus⁺ Tray consente di realizzare una pratica doccia, secondo le proprie esigenze, superando i vincoli degli scarichi e senza grandi operazioni di muratura.

Il piatto doccia ha uno spessore di 5,5 centimetri ed è disponibile in quattro versioni: 80×80, 90×90, 100×80 e 120×80 centimetri.

Il sistema è inoltre dotato di rilevamento Wireless tra la piletta e la pompa: l’acqua che entra nel sifone attiva automaticamente la pompa, utilizzando il sistema di rilevamento incorporato nello scarico; l’acqua viene poi aspirata ed evacuata alla condotta principale.

Grazie all’utilizzo del principio di funzionamento per aspirazione e non per caduta, Sanifloor Plus permette l’installazione di un piatto doccia ultrapiatto/filo pavimento.

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione (V/Hz): 220-240 / 50

Potenza motore (W): 400

Temperatura max delle acque reflue (C): 35°