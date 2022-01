Cam punta su Roma con nuovi interventi di rigenerazione urbana

Cam, azienda di costruzioni della famiglia Marinelli, è impegnata in interventi di rigenerazione urbana e sviluppo immobiliare in diversi quartieri semicentrali di Roma. Da un nucleo di edifici fatiscenti stanno prendendo corpo nuovi complessi residenziali, in classe energetica A, con dotazioni di ultima generazione. Come Domus Tiburtina e Nuova Bonelli, costruite in cemento armato antisismico sulle ceneri di due vecchie fabbriche, con appartamenti progettati per offrire un comfort moderno e funzionale con un’attenzione particolare alle rifiniture.

Fondazioni dirette su platea o su palificata mono-palo, strutture in elevazione in cemento armato del tipo a telaio con pilastri e travi, rampe scala in cemento armato, acciaio o muratura, vani ascensori in cemento armato garantiscono la sicurezza delle strutture. Le coperture sono realizzate a terrazze piane con stratigrafie equivalenti, ovvero, barriera al vapore, massetto delle pendenze, pannello isolante, impermeabilizzazione, strato di scorrimento in polietilene, massetto a protezione e pavimentazione in gres. Proprio il gres porcellanato rientra tra i cinque migliori materiali per il rivestimento perché resistente a graffi, urti, abrasioni, difficilmente viene intaccato dalle muffe ed è facile da pulire in profondità.

Le nuove abitazioni saranno anche connesse. “Abbiamo investito molto in questo ambito e la pandemia ci ha spinto ad una forte accelerazione per progettare nuove soluzioni. Nei nostri complessi, infatti, la fibra arriva direttamente all’interno dell’appartamento e nelle terrazze così lo smart working non rappresenta più un problema organizzativo e navigare da casa, a velocità elevate, diventa un plus”, commenta Angelo Marinelli, amministratore di Cam.

Gli impianti sono altrettanto all’avanguardia. Il riscaldamento e raffrescamento sono di tipo centralizzato, ma a gestione autonoma, con ventilconvettori negli ambienti e termo-arredi nei bagni. Ogni ventilconvettore è dotato di una lampada Uv per la sanificazione dell’aria e l’abbattimento di allergeni, batteri e virus. A supporto anche un impianto fotovoltaico che contribuisce alla produzione del 50% di energia da fonti rinnovabili per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento.

Sistema centralizzato di decalcificazione e disinfezione dell’acqua, filtraggio e mineralizzazione dell’acqua fredda potabile, grazie ad un filtro autopulente, garantiscono funzionalità anti-calcare e anti-legionella. Un sistema di videosorveglianza condominiale con Dvr, telecamere Ip del tipo Poe nelle aree comuni, con la predisposizione per il collegamento in remoto del Dvr, completano le dotazioni immobiliari di appartamenti, a prezzi accessibili per ampie fasce della popolazione, che semplificano la vita domestica garantendo alti standard di sicurezza.

Non solo edilizia residenziale, ma anche riqualificazione di immobili di prestigio. Come Villa Paolina che da convitto è diventata una residenza di lusso. Storico gioiello in Largo XXI Aprile, sottoposto a vincolo in quanto considerato di interesse culturale, l’edificio è stato ristrutturato mantenendo la facciata liberty originale dei primi del novecento. A monte un lungo lavoro di salvaguardia delle coerenze architettoniche e della linea dell’edificio.

“Abbiamo progettato un intervento di restauro e consolidamento della facciata storica e suddiviso l’edificio internamente ricavandone 30 appartamenti con tecniche di ultima generazione, classe energetica A e abbattimento del rischio sismico. I lavori termineranno in tempo per festeggiare, nel 2022, il centenario della costruzione”, precisa Marinelli.

Oggi Villa Paolina è un edificio con un fascino antico ed un’anima moderna. L’eleganza degli interni, la progettazione attenta all’essenzialità completata da arredamenti di design, la presenza di terrazzi per ogni abitazione sono soluzioni che migliorano la vivibilità della casa e che contribuiscono ad accrescere la cultura dell’abitare.