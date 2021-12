Visualizzare il parquet direttamente a casa propria con il configuratore Berti Pavimenti

Sul sito Berti Pavimenti è disponibile il nuovo configuratore per la collezione Essential che permette di visualizzare online come sarà il nuovo parquet all’interno di un ambiente della propria casa.

Tra i principali player del panorama nazionale ed internazionale di pavimenti in legno e parquet di pregio, Berti Pavimenti è un punto di riferimento per quanto riguarda questa la richiesta di parquet di lusso e pavimenti intarsiati. Grazie all’applicazione della tecnologia laser, semplici listoni legno di legno massello o prefinito si trasformano in eleganti decorazioni.

Berti è in grado di rispondere anche ad esigenze più minimal. Ad esempio la collezione di pavimenti in legno Essential è caratterizzata da una eleganza moderna ed essenziale e un’ampia selezione di essenze e colori realizzati rispettando alti standard qualitativi. La scorniciatura effettuata con utensili al diamante garantisce tavole senza dentature e seghettature, garantendo incastri ad alta precisione e privi di sbavature e una perfetta planarità del pavimento.

Per valutare la scelta dei vari tipi di legno e colori della collezione Essential con il nuovo configuratore, basta nel sito e scegliere uno dei pavimenti della linea, cliccando sul bottone “Visualizzalo a casa tua“. A quel punto basta caricare una foto della stanza e guardare il risultato finale.