Riscaldamento efficiente con Chaffoteaux Arianext M Hybrid Universal Link

Programmazione giornaliera o settimanale della temperatura, con la verifica dei consumi in tempo reale. Ma anche accensione dell’impianto di riscaldamento e temperatura di ogni stanza governati tramite gli assistenti virtuali di Google e Amazon. È quanto promette Arianext M Hybrid Universal Link, soluzione universale per trasformare ogni modello di caldaia (comprese le vecchie versioni a basamento) in un moderno impianto domotico per il riscaldamento efficiente. Lo propone Chaffoteaux, azienda del Gruppo Ariston Thermo.

Il sistema Chaffoteaux, che è già predisposto per integrare un eventuale tetto fotovoltaico, è composto da una pompa di calore e da un energy manager, che sceglie di volta in volta il modo più efficiente ed economico per riscaldare casa con il minor consumo.

In pratica, in base a temperatura esterna, costi del combustibile ed energia elettrica utilizzata (i parametri sono inseriti nel software) l’energy manager calcola automaticamente il rendimento di ogni generatore e attiva ogni volta la combinazione di funzionamento più conveniente. È però la pompa di calore ad assicurare quasi per intero il fabbisogno energetico di un’abitazione media per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda, con un rendimento superiore al 300%.

Da remoto, inoltre, l’app ChaffoLink permette di impostare e gestire la programmazione giornaliera o settimanale della temperatura, verificando i consumi in tempo reale, mentre in casa la gestione può essere delegata agli assistenti virtuali di Google e Amazon (Alexa).

Tra l’altro, Arianext M Hybrid Universal Link accede all’incentivo fiscale Conto Termico, previsto dal Gse, che accorcia i tempi di recupero dell’investimento. In alternativa, è possibile usufruire delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie o del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.