Live, il miscelatore monocomando Nobili che ricorda le fontane di montagna

Live è il miscelatore monocomando Nobili che coniuga un’estetica minimale a richiami archetipici. La bocca d’erogazione curva ricorda le fontane di montagna sui catini di pietra.

Grazie al brevetto della cartuccia a immersione Nobili Widd 35 Eco Nobili Live dimezza i consumi idrici mantenendo la piacevolezza del getto. Un regolatore dinamico di portata interviene sulle abitudini di consumo frenando l’apertura della leva in corrispondenza della metà della portata. Superata questa lieve resistenza è possibile ottenere l’erogazione totale.

Come tutte le linee di rubinetteria Nobili, Live è realizzato in ottone di elevata qualità a bassa percentuale di piombo per garantire la massima sicurezza e igiene, secondo le più severe certificazioni.

La collezione è disponibile nella classica versione miscelatore monocomando in quattro altezze differenti (160, 232, 310, 362 millimetri), rubinetteria lavabo a parete, rubinetteria bidet, doccia e vasca anche termostatico.

Finiture disponibili: cromo, inox, polar white (bianco opaco) e nella nuova finitura velvet black (nero opaco).