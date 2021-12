Le vasche da bagno haute couture della linea Acquawhite di Acquabella

Linee morbide e un design minimale caratterizzano i modelli di vasche da bagno freestanding della collezione haute couture Acquawhite di Acquabella composta da quattro diversi modelli – Levi, Vars, Venet, Lech – tutti realizzati in Dolotek.

Realizzato in resina e dolomite, Dolotek presenta una superficie in pietra naturale bianca, setosa al tatto e non porosa, che consente una pulizia facile e veloce e garantisce alti livelli d’igiene. È estremamente resistente agli urti, ai raggi UV e a eventuali shock termici, contrastando la differenza tra alte e basse temperature per un bianco sempre impeccabile.

Con i suoi bordi leggermente svasati e forme generose, la vasca da bagno Levi (L 169,8 cm H 60 cm P 72,6 cm) si ispira al movimento sinuoso delle onde per assicurare un comfort estremo. Vars (L 165 cm H 60 cm P 72 cm) si presenta, invece, con linee più decise e stilizzate, mentre Venet (L 155 cm H 58 cm P 75 cm) si distingue per il design rigoroso, evidenziato ancora di più dalla bordatura smussata, dai lati inclinati e dei dettagli scolpiti alla base. Infine, Lech (L 170,4 cm H 53,3 cm P 81,3 cm), con il suo perfetto ovale, accoglie come un caldo abbraccio per un momento di relax.