Le saldatrici automatiche Uniroof di Leister semplificano il lavoro sui tetti

Apprezzate da chi utilizza membrane termoplastiche per impermeabilizzare le coperture, le saldatrici automatiche della gamma Uniroof di Leister si arricchiscono di due nuovi modelli che riducono drasticamente le possibilità di errore, migliorando la qualità dell’impermeabilizzazione.

Le nuove Uniroof 300 e 700 presentano la possibilità di gestire i parametri di saldatura ad anello chiuso, oltre a rivedere completamente il disegno dell’ugello di saldatura. Inoltre il modello Uniroof 700 prevede funzionalità aggiuntive, tra cui un sistema di monitoraggio che avvisa l’operatore in caso di saldatura con parametri non corretti e il Leister Quality System (o LQS), che consente di registrare i parametri di saldatura geolocalizzando la stessa con dati GPS.

Saldatrice automatica Uniroof 300

Per chi si avvicina al mondo delle coperture per l’impermeabilizzazione dei tetti realizzate con materiali termoplastici (principalmente PVC e TPO), Uniroof 300 riduce al minimo i difetti di saldatura dovuti all’errore umano o imputabili al macchinario, grazie alla tecnologia ad anello chiuso per la gestione dei parametri di saldatura. Inoltre, grazie ai suoi 17 kg di peso, è più facile da maneggiare.

Evoluzione della Uniroof ST, la saldatrice Uniroof 300 presenta un display digitale di facile lettura; ugello standard migliorato e un nuovo ugello “grip” brevettato per la saldatura di membrane particolarmente ostiche (che fino a questo momento richiedevano solvente); un particolare dentino facilita l’inserimento tra i due teli e grazie all’aumentata superficie di contatto è stato ottimizzato il trasferimento di calore al manto sintetico. Il risultato è da un lato una velocità di saldatura superiore e dall’altro l’ottenimento di cordoni di saldatura di maggior larghezza.

Uniroof 300 si differenzia dalla precedente versione anche per la maggior velocità di saldatura ed efficienza energetica: è in grado di saldare 2,8 metri al minuto a una temperatura di 580 gradi.

Il suo campo di applicazione ideale è su tetti fino a 5000 metri quadri, ma trova il suo spazio anche nei grossi cantieri. La grande flessibilità di Uniroof 300 permette di effettuare saldature anche vicino ai parapetti, in spazi angusti e persino all’interno di canali di gronda, grazie all’ingombro del carrello posteriore molto contenuto.

Attraverso l’app myLeister è possibile inoltre memorizzare i parametri di saldatura (temperatura, volume dell’aria e velocità), in modo da poterne verificare la correttezza e riprodurli facilmente, a maggior garanzia di saldature perfette e ripetibili.

Saldatrice automatica Uniroof 700

Chi ha già maturato esperienza nell’impermeabilizzazione con membrane termoplastiche, la nuova Uniroof 700 offre numerosi vantaggi.

Evoluzione della Uniroof AT, offre tecnologia ad anello chiuso per la gestione dei parametri di saldatura; motore di azionamento e della soffiante brushless; innovativo sistema Leister Quality System (LQS) che permette un accurato monitoraggio della qualità di saldatura grazie alla tensione di alimentazione leggibile da display; rilevatore GPS rende il lavoro geolocalizzabile per fornire le coordinate precise delle saldature.

Uniroof 700 permette anche di generare rapporti con i dati di saldatura e gestirli tramite l’app myLeister. Attraverso l’app è possibile anche controllare la qualità di saldatura anche da remoto attraverso la funzione Live View che permette ai responsabili di cantiere di controllare i parametri direttamente sul proprio smartphone o tablet.

Altra funzione utile è il Monitor Welding Assistant, pronto a segnalare all’operatore, sia acusticamente che tramite indicazioni visibili a display, eventuali scostamenti dai corretti parametri di saldatura.

Uniroof 700 dispone inoltre di un sistema integrato di gestione dell’alimentazione (Power Management): in caso di cali eccessivi della tensione in cantiere le prestazioni di saldatura non diminuiscono. Piuttosto Uniroof 700 si arresta, in attesa che sia possibile riprendere la saldatura con le dovute garanzie di qualità.

In più l’innovativa funzione Eco Mode permette di operare in modalità di risparmio energetico con una riduzione dei consumi non necessari che può arrivare al 30% una volta che la temperatura e il volume dell’aria abbiano raggiunto le loro capacità massime.

Uniroof 700 raggiunge infine anche una velocità di saldatura ancora maggiore (3,3 metri al minuto a 580 gradi) rispetto alla precedente versione.