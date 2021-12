Finestra per tetti preSelect Max by Fakro anche in versione elettrica

La finestra per tetti preSelect Max di Fakro è ora disponibile con modulo elettronico con chip Z-Wave integrato per essere movimentata comodamente anche a distanza. L’intero meccanismo elettrico per l’automazione del serramento (centralina e motore a catena) risulta invisibile, in quanto inserito nella parte inferiore del telaio della struttura e nascosto da una copertura in alluminio.

Oltre all’apertura e chiusura del serramento, il sistema di comunicazione Z-Wave consente anche il controllo di eventuali accessori interni ed esterni e l’integrazione alla rete wireless di una smart home.

Serramento versatile dotato di doppia modalità di apertura (a bilico e a vasistas fino 45 gradi), la finestra preSelect Max offre un’ampia visuale sul panorama esterno e, all’occorrenza, la possibilità di accesso al tetto.

Per cambiare la modalità di apertura è sufficiente premere il selettore preSelect montato nella parte inferiore del telaio, invisibile a finestra chiusa ed accessibile a serramento aperto.

Adatto per l’installazione su falde di pendenza compresa fra 15 e 55 gradi, preSelect Max è equipaggiata con il sistema topSafe per una maggiore resistenza contro l’effrazione, la ventilazione V40, che permette un ottimale ricambio d’aria anche a finestra chiusa, e il sistema thermoPro, in grado non solo di abbassare la trasmittanza termica migliorando l’efficienza energetica della finestra, ma anche di aumentare l’impermeabilità del serramento all’aria e di assicurare un migliore scarico della condensa.

Proposto in differenti misure fino a 134×160 cm, preselect Max è disponibile sia in legno di pino selezionato – rifinito con vernice acrilica trasparente o poliuretanica bianca – sia con profili in PVC di colore bianco.