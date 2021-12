Il superbonus 110% ha innestato il turbo all’edilizia (nonostante le farraginosità normative). Ma molti dimenticano che lo stesso incentivo fiscale è riservato al sismabonus, occasione imperdibile per consolidare gli edifici, che gode della proroga a fine 2023. Così, accanto ai lavori per migliorare l’isolamento degli edifici, sono decollati anche quelli per il rinforzo strutturale. Insomma, un argomento centrale non solo per una questione di sicurezza, ma anche sotto il profilo del business edilizio. E proprio a questo argomento il nuovo numero di YouTrade riserva un grande spazio, che comprende una riflessione sulle normative che riguardano il consolidamento, case history, prodotti e soluzioni dedicate alla messa in sicurezza strutturale degli edifici.

Ma ci sono altri aspetti caldi che coinvolgono il mondo delle costruzioni. Alcuni dei quali sono poco noti e ancora meno divulgati. Uno di questi è, per esempio, l’impatto che la crisi dei chip può avere sulla filiera degli strumenti dedicati ai cantieri e perfino sulla distribuzione. L’allarme rosso non è ancora suonato, ma è meglio essere informati per poter prendere, nel caso, le contromisure.

Un altro fattore, questa volta positivo, poco considerato, riguarda l’impatto che avrà il Pnrr sul mondo delle costruzioni. Sono tanti i miliardi che dovranno essere investiti, per esempio per le scuole, contro il rischio idrogeologico, ma anche per riqualificare le strutture turistiche: un altro articolo del nuovo numero di YouTrade spiega come e dove i soldi saranno spesi.

La rivista realizzata da Virginia Gambino Editore è leader nel mondo della distribuzione edile. E sul nuovo numero del periodico troverete anche un punto sull’incrocio tra mondo del retail e il digitale: uno snodo evolutivo che le rivendite di materiali per edilizia non possono ignorare. Infine, sul nuovo YouTrade, accanto a rubriche e tanti altri articoli, non manca un focus sulle soluzioni antincendio, che occupano un posto di riguardo dopo i recenti fatti di cronaca.

