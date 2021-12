Cinque nuovi ingressi in Gruppo Made

Gruppo Made, l’insegna italiana della distribuzione edile che raggruppa 150 ragioni sociali e 187 punti vendita in 17 regioni, ha visto di recente ampliarsi il numero dei soci.

In totale sono state cinque le nuove adesioni in Piemonte, Campania, Basilicata e Puglia. Per tutti, la scelta di entrare a far parte del Network Made significa poter accedere ai servizi di marketing e di formazione professionale, utilizzare format di vendita personalizzati che sfruttano pienamente le economie di scala, ampliare i mercati di riferimento grazie alla comunicazione e alle iniziative del Gruppo, poter utilizzare le convenzioni nazionali con le aziende produttrici.

In Puglia è entrata a far parte del Gruppo la rivendita GDA di Andria (Barletta-Andria-Trani), guidata da Riccardo Merra. L’azienda ben strutturata, in particolare per il servizio di consegna diretta in cantiere ai suoi clienti in tutto il Centro-Sud, ha in programma il raddoppio delle superfici dedicate al magazzino e allo showroom.

Sempre in Puglia anche la rivendita Fortunato di Trepuzzi (Lecce) ha scelto di aderire al Gruppo Made. Presente da trent’anni nel territorio, ha saputo diversificare la sua attività con servizi dedicati alla demolizione civile e industriale – con il servizio di recupero e smaltimento degli inerti – oltre alla logistica, anche per conto terzi, in un magazzino di 90.000 metri quadrati. Fortunato, oltre all’edilizia tradizionale, dispone anche di un centro colore, e di settori merceologici dedicati all’idraulica, alla ferramenta e all’infortunistica.

In Piemonte nuovo ingresso con il Centro dell’Isolamento di Villarbasse (Torino), rivendita fortemente specializzata nei sistemi a secco e nell’isolamento. L’entrata in Gruppo Made corrisponde a un cambio di sede, dove i maggiori spazi consentiranno all’azienda di aumentare l’offerta merceologica, oltre che l’apertura di uno showroom Livingmade.

In Campania il quarto nuovo socio di Gruppo Made è la rivendita GDL di Cerreto Sannita (Benevento), un’azienda ben strutturata, con quindici dipendenti, specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, idraulica e con un ben avviato showroom di finiture. Attraverso Gruppo Made, il titolare Francesco Mazzarella ha in programma di ampliare l’offerta dei prodotti e dei sistemi per l’edilizia.

Per concludere, in Basilicata si segnala l’ingresso della Ediltrans di Contrada Cerreta Bolvano (Potenza), punto di riferimento per il mercato dell’edilizia pesante, del legno e del ferro per costruzioni, con relativi macchinari per le varie lavorazioni. Inoltre è specializzata nella realizzazione di cappotti termici e dispone di un avviato centro colore. L’adesione a Gruppo Made è stata dettata anche dalla volontà di ampliare l’offerta di materiali edili.