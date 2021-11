Wienerberger Italia: salute e sicurezza al centro dei Safety days

In un’azienda manifatturiera la sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza, in quanto i dipendenti sono coinvolti nella movimentazione di attrezzature pesanti e macchinari complessi.

Fornire un ambiente di lavoro sicuro è una priorità assoluta per Wienerberger Italia, filiale del principale gruppo produttivo di soluzioni in laterizio per l’involucro edilizio e le infrastrutture, con quattro stabilimenti a Feltre (Belluno), Gattinara (Vicenza), Bubano (Bologna) e Terni.

Per questo l’azienda ha organizzato nel mese di novembre i “Safety days”, una serie di giornate di formazione sulla sicurezza, che coinvolgono tutti i dipendenti.

Durante queste giornate, gli stabilimenti produttivi sono chiusi al pubblico, in modo da poter permettere a tutto il personale di concentrarsi sul programma che comprende un’alternanza tra attività pratiche e momenti formativi.

«Per la nostra azienda la cultura della sicurezza è un valore fondamentale che deve permeare e caratterizzare tutte le attività che quotidianamente si svolgono. Lavorare in sicurezza è una priorità ed è per questo che abbiamo indetto i “Safety days” ovvero delle giornate dedicate alla cultura della sicurezza con un particolare focus sulla formazione, comportamento e addestramento in campo», afferma Lorenzo Metullio, direttore di produzione, ricerca e sviluppo Wienerberger Italia.



Pietro Vandini, QHSE Country Manager dell’azienda, spiega nel dettaglio com’è nata l’iniziativa.