Robert Lang al vertice di Wienerberger Italia

In Italia Wienerberger ha un nuovo numero uno: si tratta di Robert Lang, che ha assunto il ruolo di amministratore delegato. Subentra a Gülnaz Atila, che ricopre ora una posizione internazionale all’interno della Business Unit Wienerberger Building Solutions nella sede a Vienna. Anche Lang arriva dalla casa madre nella capitale austriaca, dove ha iniziato il suo percorso nel dipartimento Corporate Controlling. Dopo diversi incarichi professionali ricoperti per alcune sedi del Gruppo Wienerberger Belgio, Croazia e Cina, dal 2015 si è unito al team italiano fino a ricoprire oggi il ruolo di amministratore delegato in Italia.

«Il nostro obiettivo è quello di continuare ad essere un partner affidabile, garantendo elevati livelli di qualità, innovazione e servizio. Vogliamo pertanto costruire partnership solide e costruttive a lungo termine per fornire soluzioni complete mirate alla sostenibilità ambientale. Saremo quindi al fianco dei clienti con le nostre soluzioni, supportandoli per qualsiasi esigenza costruttiva», è il programma del manager. «Già da diverso tempo abbiamo implementato progetti orientati alla digitalizzazione e oggi più che mai, rappresentano un’opportunità nel nostro lavoro quotidiano».