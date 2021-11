Rinnovato il vertice Angaisa

Il Consiglio Direttivo Angaisa ha eletto i componenti e rappresentanti dei massimi organi associativi, che resteranno in carica per prossimo quadriennio. Maurizio Lo Re (Lo Re) è stato eletto per acclamazione nuovo presidente nazionale. Corrado Novelli (Imeter – Gruppo Comini) è stato designato vicepresidente e continuerà a far parte del Comitato Esecutivo, insieme a Ezio Maja (Idroterm), che manterrà l’incarico di amministratore Angaisa, a Enrico Celin (Past-President) e agli altri consiglieri eletti: Bruno Corsini (Commerciale Sacir), Riccardo Fiorentini (Cambielli Edilfriuli), Elisa Giussani (Acquatica), Antonio Miele (Miele Mas), Giulia Orsolini (Orsolini), Andrea Paolini (O. & C. F.lli Paolini), Michele Pergola (De Vivo Domenico & C.) e Gunther Waibl (E. Innerhofer). Sono stati inoltre confermati, fra i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci, Giovanni Masseroni (dottore commercialista e revisore legale) e Piera Levo dell’azienda Nuova BB, mentre Franco Bertani (Bertani) è stato eletto fra i componenti supplenti. Parzialmente rinnovata la composizione del Collegio dei Probiviri che, nel prossimo quadriennio, sarà presieduto da Domenico Laruffa, dell’azienda Casaé F.lli Laruffa; sono stati eletti componenti del Collegio anche Giovanni Bo (Centro Vendite Esagono, Paolo Brodbeck (Brodbeck), Giorgio Papetti (Cambielli Edilfriuli) e Giuseppe Pezzuto (Pezzuto Osvaldo & C.). Corrado Oppizzi è stato confermato segretario generale dell’associazione.