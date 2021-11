Olmar: camini elettrici che sanificano l’aria da batteri e virus

Olmar, azienda di Padova specializzata nella progettazione e produzione di sistemi elettrici che purificano, sanificano e riscaldano l’aria, senza necessità di installazione termoidraulica e canna fumaria, presenta due nuove soluzioni: Auretta e Square.

Auretta è un pannello radiante freestanding che richiama nella forma un camino. Soluzione tra vintage e moderno, Auretta è grado di offrire tre funzioni integrate: purificazione, riscaldamento e sanificazione.

Attraverso i raggi biogenici (o raggi infrarossi lontani FIR – Far Infrared Rays) riscalda i corpi solidi, che rilasciano il calore lentamente, diffondendo una temperatura confortevole e omogenea.

Inoltre, mentre riscalda, svolge anche un’azione antibatterica e antimicotica grazie al sistema naturale di ionizzazione all’argento, che abbatte polveri, odori e batteri. Infine, dato che l’energia sprigionata è anche generatrice di ozono, sterilizza l’aria ed elimina spore, virus, germi e batteri senza agenti chimici.

Adatta anche ad ambienti chiusi, in quanto non brucia ossigeno, è proposta in due versioni: Vintage 50’s, dalle linee morbide e arrotondate, e Square, dalle forme rigorose e geometriche.

Auretta è un elemento freestanding che può essere accostato a parete oppure posizionato al centro della stanza. È necessario solamente l’allacciamento elettrico e il pannello è pronto per essere utilizzato, senza installazione termoidraulica o canna fumaria. Infine, grazie all’Inverter Heater tecnology, la modulazione della potenza assicura il massimo risparmio energetico.

Un’altra soluzione proposta di Olmar è Square, che reinterpreta il classico camino con uno sguardo contemporaneo, unendo sempre purificazione, riscaldamento e sanificazione. La generosa cornice metallica quadrata, che incornicia il fuoco, può essere realizzata in diversi colori e finiture. Una varietà di scelta che permette di inserire il camino Square sia in interni contemporanei che in ambienti classici.

Square è un camino elettrico che utilizza la tecnologia dei raggi infrarossi lontani, producendo un aumento della temperatura cutanea e sottocutanea. Un processo che crea benessere termico, senza spostare l’aria e necessità di installazione, manutenzione e canna fumaria.