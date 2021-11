Nuove finiture per il lavabo O_O di Bartoli Design

Nato come lavabo freestanding e poi sviluppatosi nelle versioni da appoggio e sospeso, il lavabo O_O, progettato da Bartoli Design, si amplia attraverso nuove versioni e finiture.

Da oggi il lavabo O_O è infatti disponibile nelle nuove finiture Corian (bianco Glacier White, nero Deep Nocturne, grigio Deep Cloud e Dune Prima) e marmo, nelle varianti Nero Marquinia e Carrara, a cui è stato aggiunto l’innovativo trattamento protettivo Acid Shield contro agenti acidi, coloranti e grassi, satinato al tatto, che permette alla pietra di non alterare le qualità cromatiche naturali.

«O_O concretizza la nostra ricerca progettuale finalizzata alla creazione di una coerenza

strutturale ed estetica» raccontano i designer Anna e Paolo Bartoli. «Nei modelli freestanding e sospeso a muro, due cilindri, base e vasca, con proporzioni diverse tra loro, si combinano in un equilibrio formale, in un bilanciamento di sbalzi e volumi. Inoltre lo slittamento della vasca permette, sempre in queste due versioni, di realizzare una sede per il rubinetto sulla base oppure la creazione di un piccolo piano di appoggio quando il rubinetto viene posizionato a parete o a pavimento».

Le composizioni geometriche sono riprese anche nella variante ad appoggio dove, a contrapporsi, troviamo il netto e lineare parallelepipedo della base con la cilindrica e sinuosa vasca aggettante.

Dimensioni:

– freestanding: (ø 50 + 26 cm) L50 x P61 x H90 cm

– sospeso: (ø 50 cm) L50 x P55 x H50 cm

– appoggio: ø 50, H12 cm