Makita: una gamma completa di attrezzature per le lavorazioni in cartongesso

Tra i materiali maggiormente impiegati in edilizia, il cartongesso consente una assoluta velocità di applicazione e posa, permettendo di realizzare lavori con poco disagio e in maniera più pulita.

Per la lavorazione e la posa, i professionisti possono fare affidamento sulle soluzioni offerte da Makita per ogni fase, a partire dai misuratori laser da 30, 50 ed 80 metri, le soluzioni per il taglio e gli avvitatori autoalimentati per l’avvitatura in serie dei pannelli alle guide, fino alla levigatrice a stelo AWS, collegata in remoto all’aspiratore, per la levigatura degli stucchi.

Per la preparazione delle guide e dei montanti la gamma Makita comprende la smerigliatrice angolare (DGA513RTJ) che permette un taglio rapido e preciso in sostituzione alla classica cesoia manuale.

Il tassellatore elettropneumatico SDS-plus (DHR242RTJ) e la sparachiodi a gas/batteria (GN420CLSE) rappresentano invece gli utensili ideali per la posa della struttura portante (guide e montanti).

Specificatamente studiati per le applicazioni di pannellatura ci sono gli avvitatori della serie DFS (DFS452RAJ e DFS250ZJ), disponibili nelle versioni ad alta velocità per pannelli tradizionali e a velocità standard per pannelli ad alta densità e resistenza. Entrambe le versioni consentono di eseguire le attività di pannellatura in modo veloce e preciso.

La proposta di Makita comprende poi una scelta di attrezzature professionali per la levigatura delle stuccature: la levigatrice orbitale a stelo (DSL801ZU) e la levigatrice tradizionale rotorbitale (BO6030JX), quest’ultima ideale per superfici ridotte come librerie e pareti attrezzate.

Un’attenzione ulteriore di Makita riguarda infine le finiture con l’offerta di miscelatori elettrici (UT1200 e UT1400) e/o batteria (DUT130RTE) per la preparazione dell’aggrappante per la prima stesura sulle lastre appena posate, così come alla pulizia finale degli ambienti con i cleaners Makita, aspiratori a batteria e/o elettrici ad alte capacità con classe filtraggio L / M / H. (es.VC2000L / VC3210LX1 / VC4210MX / VC3211HX1) e batteria (DVC157LZX3 / DVC150LZ / DCL18FZ)

