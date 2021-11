Le soluzioni Boero per cinque nuovi progetti nel cuore di Torino

Nel cuore della città di Torino, l’azienda edile Nuova Dimensione ha firmato cinque nuovi progetti architettonici capaci di restituire bellezza e pregio agli edifici coinvolti. Specialista del colore, Boero ha fornito supporto tecnico altamente qualificato e un servizio dedicato di consulenza per valutare le diverse soluzioni di finitura e seguire i progettisti fino alla conclusione della fase operativa di cantiere.

In particolare, per i due edifici residenziali di pregio in via Nizza 27 e in via del Carmine 10, la cui direzione lavori è stata affidata all’architetto Roberta Iandolino, è stato scelto un ciclo misto, che combina le caratteristiche dei prodotti silossanici e acrilsilossanici con il fondo di collegamento.

Il ciclo completo ha, dunque, incluso Ariete fondo, per consolidare il supporto, e Fondo di collegamento, per la sua struttura mascherante che ha permesso di risolvere la disuniformità del supporto. Per la finitura, invece, la scelta è ricaduta sul prodotto Acris, la pittura antialga acrilsilossanica che garantisce un’elevata resistenza agli agenti atmosferici, un basso assorbimento d’acqua ed una buona permeabilità al vapore.

Per l’edificio storico in via Cavour 24, i cui lavori sono stati diretti dall’architetto Alessio Gotta, e l’Hotel Diplomatic in via Cernaia, di cui si è occupato l’architetto Alessandro Vitaloni, è stato, invece, utilizzato un ciclo ai silicati di potassio.

Questa soluzione è idonea per il restauro di palazzi storici e di rilevanza artistica e architettonica, in quanto in grado di conferire al supporto il tipico aspetto dei prodotti minerali, oltre ad essere caratterizzato da un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e al degrado, elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d’acqua.

In particolare, il ciclo selezionato ha visto l’uso di Silnovo Fondo 332, un fondo consolidante e idrofobizzante, in grado di diminuire e uniformare l’assorbimento del supporto, senza impedire la trasmissione del vapore acqueo, e la pittura antialga Silnovo. Per lo stabile di via Cavour è stata aggiunta, inoltre, la finitura decorativa Silnovo Velatura, per ottenere effetti decorativi di grande pregio ed elevata resistenza nel tempo.

Il quinto intervento ha riguardato il moderno complesso residenziale di via Beinasco ed è stato eseguito in collaborazione con l’azienda Aura Energy, sotto la guida dell’architetto Carlo di Santo. In questo caso è stato interessato il sistema di isolamento termico a cappotto per il quale è stato usato Boerotherm con Eps Grafitato da 14 cm, una soluzione che ha consentito anche di usufruire degli incentivi fiscali previsti in materia.

Con Boerotherm è stato migliorato il comfort ambientale dell’edificio grazie alla diminuzione della dispersione del calore verso l’esterno, durante la stagione fredda, e dell’eccessivo surriscaldamento degli ambienti interni in estate, abbattendo l’incidenza dei consumi per il riscaldamento e la climatizzazione fino al 40%. L’isolante in esso contenuto, ovvero lastre in polistirene espanso sinterizzato con aggiunta di grafite tagliata da blocco a bordo liscio, garantisce potere isolante, è inattaccabile dalle muffe, è facilmente sagomabile e di semplice movimentazione.

La riqualificazione ha riguardato anche la finitura esterna dell’immobile per cui è stato usato un colore grigio chiaro sul quale sono stati alternati degli elementi geometrici di colore azzurro volti a valorizzarne l’estetica.

I prodotti scelti sono stati Fondo P378, un fondo pigmentato a base di copolimeri acrilici, volti ad uniformare l’assorbimento delle malte cementizie, e Biquarz Acrilsilossanico 1.5, rivestimento plastico antialga acrilsilossanico a spessore per esterni, rispondente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate, caratterizzato da ottima traspirabilità, idrorepellenza e resistenza agli agenti atmosferici.