Fassi Gru: connettività anche per i truck dei modelli Iveco

Da oggi il sistema per ottimizzare la connettività tra gru e autocarro Fassi FX-Link è disponibile anche per i truck dei modelli Iveco S-Way, Iveco X-Way e Iveco T-Way.

Prerogativa delle gru dotate di radiocomando Fassi V7, l’applicazione Fassi FX-Link amplia ora le sue possibilità anche ai modelli Iveco. Il sistema consente di controllare diverse funzioni del veicolo, dal radiocomando della gru e viceversa, sviluppando nuove funzionalità integrate di comando e controllo e garantendo una risposta efficiente a tre principali esigenze.

Primo, ottimizza la connettività tra gru e truck. Secondo, rende possibile il controllo del veicolo dal radiocomando della gru. Terzo, verifica lo stato della gru dal cruscotto del camion.

Tutto questo si traduce in una semplificazione delle connessioni elettriche tra gru e truck, in un incremento delle funzioni dell’autocarro gestibili tramite il radiocomando della gru e l’eliminazione del box Cpm in cabina.

Il sistema Fassi FX-Link interpreta e integra attraverso la connessione Can-Bus i messaggi provenienti dal veicolo, li codifica e li rendende fruibili sul radiocomando della gru.

In questo modo l’operatore può controllare, tramite il radiocomando stesso, diverse funzioni di comando del truck: lo spegnimento e accensione del veicolo, la regolazione dei giri motore, l’accensione dei fari e di altri indicatori luminosi, l’attivazione del clacson, il livello e consumo di carburante, la tensione della batteria. Inoltre è possibile controllare lo stato della presa di forza e del freno di stazionamento, la configurazione, lo stato delle sospensioni pneumatiche e il carico sugli assali dell’autocarro, eventuali allarmi e avvisi dal veicolo.