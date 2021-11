Eliminare l’umidità di risalita con il vespaio ventilato Iglu’ di Daliform Group

Difendere gli spazi abitati dall’umidità è uno dei problemi più importanti da risolvere nell’edificazione di un manufatto architettonico. Il problema della risalita dell’umidità dal terreno e delle conseguenze che questa comporta sulla salubrità degli ambienti interni e sull’integrità delle strutture ha interessato i costruttori fin dall’antichità.

Gli scavi di Ostia Antica dimostrano come già i Romani si fossero posti il problema, adottando la soluzione dell’intercapedine aerata sotto il pavimento, realizzato con muretti di mattoni e tavelle. Un esempio altrettanto illustre che risale al 1500 e lo si può vedere nel museo adiacente al Duomo di Prato: un pavimento realizzato su un sistema di calotte sferiche in laterizio rivolte con l’apertura verso il basso, che hanno la funzione di creare un pavimento sopraelevato per difendere gli spazi sovrastanti dall’umidità di risalita.

Alla fine del secolo la questione è stata considerata sufficientemente importante da essere discussa in una normativa specifica. Si tratta, infatti, delle Istruzioni Ministeriali Nazionali del 20/06/1896, art.60, che fissano l’elevazione del pavimento a 40 centimetri, in modo da creare un vuoto per la ventilazione sottostante. Questo sistema di isolamento, risulta tutt’ora valido e applicato, sia sulle nuove costruzioni che negli interventi di ristrutturazione di vecchi edifici.

Proprio in questa direzione va la soluzione brevettata da Daliform Group Iglu’®, un sistema per la creazione di intercapedini in genere, vespai e pavimenti aerati. I casseri, realizzati in materiale plastico riciclato e riciclabile, grazie alla loro facile posa a incastro consentono la rapida realizzazione di una piattaforma pedonabile, sulla quale viene eseguita la gettata di calcestruzzo.

L’intercapedine così ottenuta ha una conformazione a calotta sferica e, con i collegamenti all’esterno del fabbricato, consente la massima ventilazione. Oltre a consentire un “vuoto sanitario” con adeguata barriera al vapore per il pavimento, il sistema favorisce lo smaltimento dei gas radioattivi naturali emanati dal terreno, in particolare del gas Radon.

Iglu’® di Daliform Group è facile da lavorare, veloce e semplice da posare in opera. L’intercapedine consente inoltre l’inserimento delle reti tecnologiche senza annegarle nel massetto di base della pavimentazione, garantendo la possibilità di ispezione e l’integrazione con ulteriori impianti che si rendessero necessari nel tempo.

Adatto a molti campi applicativi, il sistema Iglu’® è ideale per pavimenti ventilati civili e industriali; tetti freddi piani e inclinati; pavimentazioni flottanti (floating floors) ai piani intermedi; canalizzazioni sotto il pavimento per impianti di riscaldamento e di ventilazione con il passaggio d’aria fino a 35-38°C; infrastrutture stradali come marciapiedi, aiuole, piazze, in alternativa dei riempimenti con materiali inerti; strutture per l’agricoltura come le serre; impianti sportivi e altri ancora.

Il cassero Iglu’® integrato con gli accessori L-Plast, Beton-Up, Iso-Iglu’, amplia ulteriormente la capacità del sistema di adattarsi ad esigenze di progetto diversificate, aumentandone le possibilità applicative.

L’ufficio tecnico di Daliform Group è a disposizione per fornire informazioni tecniche specifiche, studi di fattibilità e assistenza alla progettazione esecutiva. Per maggiori informazioni contattare l’indirizzo tecnico@daliform.com o il numero 0422 2083.