Elie Saab firma con Rak Ceramics cinque collezioni esclusive per il bagno e le superfici

La maison di moda Elie Saab firma un accordo di licenza pluriennale con Rak Ceramics, quarto gruppo al mondo nel settore ceramico, per il lancio di diverse collezioni esclusive per bagno e superfici.

«Siamo orgogliosi di aver collaborato con Elie Saab e il suo team nella creazione di una collezione di piastrelle e arredobagno davvero esclusiva, che alza il livello in termini di design e produzione ceramica», dichiara Abdallah Massaad, group ceo di Rak Ceramics. «Rak Ceramics ed Elie Saab condividono una visione di design squisito, artigianato impeccabile ed eccellenza ceramica senza compromessi, e non vediamo l’ora di creare più prodotti in futuro».

Le collezioni Elie Saab Surfaces and Bathroom Collection sono cinque:

– Glamour, dalle sofisticate finiture in onice, palissandro e marmo scuro;

– Liquid Metal, che aggiungendo un tocco contemporaneo agli interni con la spontaneità dell’oro e le finiture in cemento;

– Royal, con un’attenzione senza compromessi ai dettagli aggiunge un’eleganza dominante a qualsiasi spazio abitativo contemporaneo;

– Soft Lux, con qualità dorate e scintillanti ed eleganti trame in marmo;

– Travertinum, dalle texture organiche e gli accenti dorati senza tempo.

«La collaborazione con Rak Ceramics amplia la portata della nostra offerta di prodotti ed estende il dna del marchio introducendo un altro modo di vivere di lusso e traducendo l’eredità della firma di Elie Saab con il nostro stile distintivo che combina contemporaneo e senza tempo», commenta Elie Saab Jr, ceo di Elie Saab Group.