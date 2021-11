Cleaning Kit Palazzetti per semplificare la pulizia delle stufe a pellet

Palazzetti presenta Cleaning Kit pensato per semplificare al massimo la pulizia ordinaria delle stufe a pellet.

Cleaning Kit comprende:

– Aspiracenere da 800 Watt con maniglia di trasporto

– Filtro Hepa

– Doppio sacchetto copri filtro auto-estinguente

– Tubo flessibile in metallo con rivestimento plastico e set di terminali: lancia metallica circolare, lancia piatta, spazzola snodabile e accessorio magnetico progettato in esclusiva per le stufe Palazzetti con l’obiettivo di agevolare l’aspirazione dei tubi scambiatori.

– Detergente specifico per vetro ceramico;

– Spugna specifica per pulizia vetro;

– Panno in microfibra per la pulizia esterna del prodotto (top, frontale, vetro estetico e fianchi);

– Scovolo flessibile per la pulizia dei tubi di fumo;

– Guanti per pulizia

– Sessola per caricamento pellet.

Il tutto è riposto in una scatola a doppio uso: contiene tutti i prodotti per agevolare le operazioni di pulizia, ma si trasforma anche in un pratico tappetino da adagiare davanti alla stufa sul quale appoggiare gli strumenti di lavoro, così da non sporcare o graffiare il pavimento.